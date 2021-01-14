Bilenler bilmeyenlere anlatıyor! Vazgeçilmez magnolia tatlısı nasıl yapılıyor? En önemli noktası...

Kalsiyum kaynağı sütle yapılmış muhallebi ve çoğu meyve gibi birçok yararı bulunan potasyum harikası muzun birleşimi sayesinde tatlı yerken vücut için gerekli olan proteini de elde edebilirsiniz. Diyet yaparken tatlı krizi yaşarsanız az kalorili muzlu ve çilekli magnoliayı tercih edebilirsiniz. Magnolia tarifine sevdiğiniz meyveleri ekleyebilir özel misafirlerinize bu lezzet şölenini ikram edebilirsiniz.

MAGNOLİA MALZEMELERİ

1 litre süt

1 adet yumurta

4 çorba kaşığı un

6 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı labne peyniri

3 çorba kaşığı toz krem şanti

Süslemek için;

Muz

Çilek

Toz hale getirilmiş bisküvi

MAGNOLİA YAPILIŞI

Magnolia'yı yapmak için öncelikle tencerimizi ocağa koyuyoruz.

Ocağın altını açarak 1 lt sütü içine koyuyoruz. Daha sonra yumurtamızı, unumuzu ve toz şekerimizi ilave ederek bunları bir çırpma teli yardımıyla çırparak iyice karışmasını sağlıyoruz.

Ocak üzerinde devamlı karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Karıştırmak çok önemli çünkü bu tip sütlü tatlılarda karıştırma yapmazsak, topaklanma olur bu da tatlımıza hoş bir görüntü vermez. Bu nedenle pişme süresince bu ve bunun gibi tüm sütlü tatlıları ocak üzerinde devamlı karıştırmamız gerekir.

Pudingimiz kaynayıp, fokurdamaya başladığı zaman pişmiş demektir. Artık ocağımızı kapatıp, soğumaya bırakabiliriz.

MAGNOLİA YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?



