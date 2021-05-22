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  4. Bilenler karlama tezgahında kuyruğa giriyor! Bardağı 2 lira

Bilenler karlama tezgahında kuyruğa giriyor! Bardağı 2 lira

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
22.05.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kış aylarında Toros Dağları'nın zirvelerinde derinlikteki obruklarda biriken kar, bin bir emekle getirilip yazın satışa sunuluyor. Üzerine eklenen özel şerbetle karlama adı verilen bu serinletici lezzeti bilenler soluğu karlama tezgahın yanında alıyor.

Bilenler karlama tezgahında kuyruğa giriyor! Bardağı 2 lira

Yayladan getirilen ve çuval içinde korunan karlama pekmez, şerbet ve meyve şurubuyla tüketiliyor ve bardağı 2 liradan satılan karlama, 5, 10 ve 15 liralık kaplarla da paket yapılıyor.

''YAYLADAN GETİRİYORUZ''

Antalya'nın Serik ilçesinde karlama satıcısı Durmuş Ali Şahin, yaylalarda oluşturdukları deliklerde bastıkları karları yazın çıkartıp ilçe merkezine getirdiklerini belirterek " Kışın iyice basılması halinde yaz sonuna kadar erimeden kendini muhafaza edebiliyor. Şu anda vatandaşın ilgisi çok iyi. Karın yaylada toplandığı yer de önemli. Temiz olması lazım. Karlamayı çocuklar, gençler tercih ediyor fakat en çok yaşlılar tercih ediyor. Çünkü doğal karlama olduğunu biliyor. Tadına varan bir daha bırakamaz zaten. ” diye konuştu.

''BİR NEBZE OLSUN SERİNLETİYOR''

Karlama müdavimi olan Yaşar Yıldız ise, “Karlama bizim için önemli. Yaz aylarında severek tükettiğimiz bir şey. Bu sıcak havalarda bir nebze olsun serinletiyor. Şimdi burada yedim aileme de götürüyorum, herkese tavsiye ederim” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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