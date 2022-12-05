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Bilgisayardan çocuk pornografisi çıktı, "Bizi soyup duvara dayadılar" dedi! "Reşit olmayan çocuk" skandalından sonra sosyal medyada şok yaratan video

05.12.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da görev yapan Rus Başrahip Nikita iddiaya göre reşit olmayan bir çocukla yatakta yakalandı. İnfial yaratan iddianın ardında Nikita, kilisenin Rusya ile bağlantıları nedeniyle tuzağa düşürüldüğü öne sürerken sosyal medyadan paylaştığı video mesajla ortalığı iyice karıştırdı. Nikita, Ukraynalı ajanların kilisede herkesi hücresinden çıkarıp çırılçıplak soyduktan sonra duvara dayayıp fotoğraflar çektiğini söyledi.

Bilgisayardan çocuk pornografisi çıktı, "Bizi soyup duvara dayadılar" dedi! "Reşit olmayan çocuk" skandalından sonra sosyal medyada şok yaratan video

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri sahadaki çatışmaların yanı sıra ülkelerin iç dinamiklerinde de farklı şekillerde cereyan ediyor. Buna son örnek ise başrahip Nikita skandalı oldu. Nikita, reşit olmayan çocukla yatakta yakalandığı iddialarına sosyal medyada gündem olan bir video mesajla yanıt verdi.

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KİLİSELERE BASKIN

Ukraynalı yetkililer, rahiplerin Rusya yanlısı görüşleri yaydığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti, kilise binalarına baskın
düzenledi.

Başrahip Nikita, Ukrayna Güvenlik Servisi ajanlarının aramaya geldiği sırada herkesin soyulup fotoğraflarının çekildiğini öne sürdü.

"BİZİ SOYUP DUVARA DAYADILAR, O SIRADA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKMİŞLER"

Video mesajındaki çarpıcı iddiaları Nikita şöyle anlattı:

"Piskoposlukta uykumuzdan uyandırıldık, hücrelerimizden çıkarıldık, duvara dayandık ve soyulduk. O sırada fotoğraflarımız çekilmiş. Sonra da tabii ki her türlü çirkin ayrıntı eklendi."

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BİLGİSAYARDA İĞRENÇ DOSYALAR!

Nikita ayrıca rahiplerin kurşuna dizilmekle tehdit edildiğini öne sürdü ve "Vurulmaktan da ölmekten de korkmuyorum" diye konuştu.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer tarafından piskoposlukta yapılan aramada bir bilgisayarda çocuk pornografisi bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Başrahip kilise rahip

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