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Bilgisayardan oyun oynayarak para kazanıyorlar

leyla.kader leyla.kader
TEKNOLOJİ  | 21.06.2019 09:45 | Son Güncelleme

Bursalı girişimci, son dönemlerde popüler olan 1 milyar dolarlık E-Spor Ligi için takım kurdu. Gençleri bu spora yönlendiren girişimci, her yıl büyüyen bu pastadan Türkiye’nin de yeterince pay almasını hedefliyor.

Bilgisayardan oyun oynayarak para kazanıyorlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda federasyonu bulunan E-Spor, çoğunlukla 8-20 yaş grubu gençlerin bilgisayar üzerinden oyun oynadığı ve grup oyunlarında takımların kurulduğu bir spor dalı. Her yıl yüzde 30 oranında büyüyen ve önümüzdeki yıl 1.5 milyar dolar ekonomiye sahip olacağı düşünülen E-Spor, Türkiye’de de gün geçtikçe ilgi görüyor. Son yıllara kadar ülkemizde pek destekçisi olmayan spor için günümüzde futbol kulüpleri bile yatırım yapıyor.

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Dota, Cs-Go, PUBG, Fortnite gbi bilgisayar oyunlarında rekabet eden oyuncular, başarılı olmaları halinde yüksek meblağlar kazanabiliyor. Türkiye’de yıllık geliri 100 bin dolar olan oyuncular olduğu gibi yurt dışında bu oranlar yıllık 5 milyon dolara kadar yükseliyor. Bursalı girişimci Sezgin Oruç, Türkiye’nin bu sporda başarısını arttırmak için Pi5 isimli E-Spor Kulübü’nü kurdu. Kulüpte 8-18 yaş arası yetenekli gençlere liderlik yapan Oruç, onlara antrenman yapabilecekleri bir ortamın yanı sıra İngilizce, kişisel gelişim gibi derslerle gelişimlerine destek oluyor. Kulüp farklı liglere katılarak başarılı olmayı hedefliyor.

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Pi5 E Spor Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Oruç, "Eğer ülkemizde de bu spora gereken ilgi ve destek oluşursa, dünya liglerinde şampiyonluklar alabilecek gençler yetiştirebiliriz" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
E-Spor Ligi bilgisayar oyunu futbol kulüpleri

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