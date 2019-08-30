Bilgisayarınız Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’i oynatabilecek mi ?

Oyunun sistem gereksinimini dört farklı kategoride açıklayan Ubisoft, oyunu oynamak için minimumda AMD Radeon R9 280X veya Nvidia Geforce GTX 960 ekran kartı istiyor.
Nvidia RTX serisi ekran kartları ile 4K deneyim sunacak olan oyun, Ray-Tracing ve göz izleme sistemi Tobii’yi de destekliyor.
Minimum sistem gereksinimi – Düşük Ayar 1080P
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10
İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core I5 4460
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280X / Nvidia Geforce GTX 960 (4 GB)
Önerilen sistem gereksinimi – Yüksek Ayar 1080P
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core I7 6700K
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 / Nvidia Geforce GTX 1060 (6 GB)
Ultra sistem gereksinimi – Ultra Ayarı 1080P
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 7 1700X / Intel Core I7 6700K
RAM: 16 GB
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia Geforce GTX 1080
2K Ultra sistem gereksinimi – Ultra Ayarı 2K
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 7 1700X / Intel Core I7 6700K
RAM: 16 GB
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia Geforce GTX 1080
Elite sistem gereksinimi – Ultra Ayarı – 4K
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core I7 7700K
RAM: 16 GB
Ekran Kartı: AMD Radeon VII / Nvidia Geforce RTX 2080
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