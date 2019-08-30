Bilgisayarınız Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’i oynatabilecek mi ?

Oyunun sistem gereksinimini dört farklı kategoride açıklayan Ubisoft, oyunu oynamak için minimumda AMD Radeon R9 280X veya Nvidia Geforce GTX 960 ekran kartı istiyor.

Nvidia RTX serisi ekran kartları ile 4K deneyim sunacak olan oyun, Ray-Tracing ve göz izleme sistemi Tobii’yi de destekliyor.

Minimum sistem gereksinimi – Düşük Ayar 1080P

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core I5 4460

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280X / Nvidia Geforce GTX 960 (4 GB)

Önerilen sistem gereksinimi – Yüksek Ayar 1080P

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core I7 6700K

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 / Nvidia Geforce GTX 1060 (6 GB)

Ultra sistem gereksinimi – Ultra Ayarı 1080P

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700X / Intel Core I7 6700K

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia Geforce GTX 1080

2K Ultra sistem gereksinimi – Ultra Ayarı 2K

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700X / Intel Core I7 6700K

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia Geforce GTX 1080

Elite sistem gereksinimi – Ultra Ayarı – 4K

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core I7 7700K

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon VII / Nvidia Geforce RTX 2080

Galaxy J5 (2017) için Android Pie güncellemesi çıktı!

