Mynet Trend

Bilgisayarınız Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’i oynatabilecek mi ?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 30.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Ubisoft’un 4 Ekim tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya süreceği Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint oyunundan bugün yeni haber geldi.

Bilgisayarınız Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’i oynatabilecek mi ?

Oyunun sistem gereksinimini dört farklı kategoride açıklayan Ubisoft, oyunu oynamak için minimumda AMD Radeon R9 280X veya Nvidia Geforce GTX 960 ekran kartı istiyor.

Nvidia RTX serisi ekran kartları ile 4K deneyim sunacak olan oyun, Ray-Tracing ve göz izleme sistemi Tobii’yi de destekliyor.

Minimum sistem gereksinimi – Düşük Ayar 1080P
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10
İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core I5 4460
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280X / Nvidia Geforce GTX 960 (4 GB)

Önerilen sistem gereksinimi – Yüksek Ayar 1080P
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core I7 6700K
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 / Nvidia Geforce GTX 1060 (6 GB)

Ultra sistem gereksinimi – Ultra Ayarı 1080P
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 7 1700X / Intel Core I7 6700K
RAM: 16 GB
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia Geforce GTX 1080

2K Ultra sistem gereksinimi – Ultra Ayarı 2K
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 7 1700X / Intel Core I7 6700K
RAM: 16 GB
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / Nvidia Geforce GTX 1080

Elite sistem gereksinimi – Ultra Ayarı – 4K
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core I7 7700K
RAM: 16 GB
Ekran Kartı: AMD Radeon VII / Nvidia Geforce RTX 2080

Galaxy J5 (2017) için Android Pie güncellemesi çıktı!

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Huawei'den yeni renk seçeneği!Huawei'den yeni renk seçeneği!
Özellikleri ve fiyatı belli olduÖzellikleri ve fiyatı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sistem gereksinimleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı! Meğer o hareketi...

Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı! Meğer o hareketi...

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
64 MP kameralı sahip Realme XT duyuruldu

Dünyada bir ilk! Duyuruldu

Crytek yapımı Hunt Showdown çıktı!

Uzun süredir üzerinde çalışılıyordu! Satışa sunuldu

İngiltere’nin 5G alt yapısını şekillendirme konusunda umudunu koruyor

İngiltere'den Huawei kararı

Huawei Harmony OS nedir?

İşte Huawei Harmony OS ile ilgili bilinmeyenler

Huawei P30, dual tone renk seçeneklerine kavuşuyor

Huawei'den yeni renk seçeneği!

Redmi Note 8 Pro’nun özellikleri ve fiyatı belli oldu

Özellikleri ve fiyatı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.