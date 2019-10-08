Mynet Trend

Bilim açıkladı! Dırdırcı kadınlar daha sağlıklı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

Bilim insanları, kadınların 'kendi kendini susturması' çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar için bir ilişkide önceliği kendine vermek ve sözünü sakınmamak hayati önem arz ediyor.

Bilim açıkladı! Dırdırcı kadınlar daha sağlıklı

İlişkide gerçek hislerinizi derinlere gömmeniz gereken zamanlar olabilir; acı bir sırrın yükü omuzlarınıza yüklenmiş gibi hissedebilirsiniz. Bu davranış modeline “kendi kendini susturmak” deniyor. Kendi ihtiyaçlarınızı partnerinizinkiler için ötelemek de bu modele dahil. Partnerinizi memnun etmek ve “dırdırcı” görünmemek için olumsuz bir duyguyu dillendirmemek de öyle... O an için bu davranışlar doğru görünebilir ama çok sayıda araştırma gösteriyor ki “kendi kendini susturan” kadınların duygusal ve fiziksel rahatsızlıklarla karşılaşma riski, “sözünü sakınmayan” kadınlara göre çok daha fazla.

KADINLAR İÇİN HAYATİ ÖNEM ARZ EDİYOR

Geçen yıllarda yapılan araştırmalar; huzursuz bağırsak sendromu ve depresyonla kadınların kendini susturması arasında bağlantı kurmuştu. Pittsburg Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nün perimenopoz ve postmenopozdaki 304 adınla yaptığı yeni araştırma da bu davranışın atardamarda plak birikimini artırdığını keşfetti.
Araştırmacılar, basın açıklamasında, bu birikimin kalp krizi ve diğer kardiyovasküler rahatsızlıklar yaşama riskini artırdığını belirtti. Yani kadınlar için bir ilişkide önceliği kendine vermek ve sözünü sakınmamak sahiden hayati önem arz ediyor.

1040078684

DAHA GENİŞ ARAŞTIRMALARA KAPI ARALAYABİLİR

Çalışmanın başyazarına göre araştırma, “kadınların yakın ilişkilerdeki deneyimleriyle kamu sağlığı arasındaki bağlantıya yönelik ilgiyi artırmayı” amaçlıyor. Araştırmanın örneklem boyutu küçük olsa da bireylerin aklından geçenleri söylemesinin fiziksel sağlık ve ruh sağlığı için önemini gösteren bu sonuçlar, “kendini susturma mekanizması” üzerine daha geniş araştırmalara kapı aralayabilir.

PARTNER'Davamız devam ediyor' 'Davamız devam ediyor'
93 kadını boğarak öldürdü: ABD tarihinin en vahşi seri katili!93 kadını boğarak öldürdü: ABD tarihinin en vahşi seri katili!
Norveç prensi yakışıklılığı ile sosyal medyayı birbirine kattı!Norveç prensi yakışıklılığı ile sosyal medyayı birbirine kattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dırdırcı bilim kadın sağlığı kadın erkek ilişki

En Çok Okunan Trend Haberler

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Türk rakibini öldüreceği iddia edilmişti! Flaş açıklama

Türk rakibini öldüreceği iddia edilmişti! Flaş açıklama

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Dekolteli pozunu paylaştı

Dekolteli pozunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

İlginç görüntü! Elleriyle beslediler

İlginç görüntü! Elleriyle beslediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
93 kadını boğarak öldürdü: ABD tarihinin en vahşi seri katili!

93 kadını boğarak öldürdü: ABD tarihinin en vahşi seri katili!

Norveç prensi yakışıklılığı ile sosyal medyayı birbirine kattı!

Norveç prensi yakışıklılığı ile sosyal medyayı birbirine kattı!

Göğüsleriyle resim yapan Belaruslu kadın!

Göğüsleriyle resim yapıyor taleplere yetişemiyor!

Bir dönemin fenomeniydi, geri döndü! Yaptığı şovla yürekleri ağza getirdi

Yaptığı şovla yürekleri ağza getirdi

Çöpe atılan kimyasal madde böyle patladı

Korku dolu anlar! Böyle patladı

Benekli zebra orada ilk kez görüntülendi!

Orada ilk kez görüntülendi: Çok heyecanlanmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.