Bilim adamları adaları su altında kalmaktan kurtaracak

MIT Self-Assembly Lab’den araştırmacılar, uzun süren çalışmalar sonucunda adaların su altında kalmasını engelleyebilecek farklı bir teknoloji geliştirmeyi başardı. Araştırma ekibinin başındaki isim ise bu projeyi çok daha uzun bir süre önce tasarladığını ifade etti.

Bundan kısa bir süre önce de kara parçalarının sular altında kalmasını engelleyebilecek bazı teknolojiler geliştiriliyordu. Ancak bu teknolojiler, son derece maliyetliydi ve uzun sürüyordu. Bunun üzerine MIT kuruluşundan kişiler daha ucuz bir yöntem araştırdılar.

Rampa teknolojisinde iki farklı aşama bulunuyor. Öncelikli olarak hızlanan dalgalar, ön taraftaki çukurlarda birikiyor ve böylece kumlar adayla birleşiyor. Bu sayede deniz yükselmesi gibi bir felaket olumlu bir duruma dönüştürülebiliyor. Şu an için rampa teknolojisi deneme aşamasında. Uzmanlar, deniz dalgalarının tahmin edildiği gibi kumların ön tarafındaki çukurlarda birikmesini bekliyor.

Araştırma ekibinin kurucusu olan Skylar Tibbits, bu konuda en fazla özveri harcayan kişilerden bir tanesi. Onun 8 yıldan beri süren yoğun çalışmaları sonucunda bu teknoloji geliştirilebildi.

Sizce de küresel ısınma sonucunda ortaya çıkan deniz yükselmelerinin etkileri bertaraf edilebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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