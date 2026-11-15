Direksiyonu olmayan otomobil! Tesla Cybercab seçili müşterilere satışa açıldı: İşte fiyatı

Tesla’nın paylaştığı sipariş sayfası ekran görüntüsüne göre teslimatlar en erken gelecek ay başlayacak.

Select customers are now being invited to purchase Cybercab for personal use https://t.co/LDIkKuseAZ — Robotaxi (@robotaxi) November 13, 2026

Altın renkli, iki kişilik Cybercab’ın fiyatı 29.990 dolar. Model 3’ten 7.000 dolar daha ucuz olan araç, Tesla’nın bugüne kadarki en ucuz modeli. Şirket, başlangıçta satışın sınırlı olacağını belirtiyor. Satışların genel kullanıcılara ne zaman açılacağı ya da açılıp açılmayacağı ise belirsiz.

TESLA CYBERCAB NEREDE VE HANGİ KOŞULLARDA ÇALIŞACAK?

Tesla’ya göre Cybercab, ABD’nin her yerinde çalışmayacak; kullanımı “desteklenen hizmet bölgeleri” ile sınırlı olacak. Aracı kullanmak için aylık 299 dolarlık otonom sürüş aboneliği gerekecek. İlk ay ücretsiz olacak. Sonrasında yalnızca aboneliğin yıllık maliyeti, sigorta ve bakım hariç, yaklaşık 3.600 doları bulacak.

Kaynak: InsideEVs