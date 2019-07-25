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Bilim buna da çare buldu! Artık en soğuk esprilere de güleceksiniz

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 25.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

Hayatınızda çok kötü espriler duymuşsunuzdur. Hatta buna gülen olmaz dediğiniz anlar bile yaşamışsınızdır. Böyle esprilerin kötü olduğunu söylesek de artık bir şekilde bu soğuk esprilere de gülebileceksiniz.

Bilim buna da çare buldu! Artık en soğuk esprilere de güleceksiniz

Bilim insanları, kötü esprileri bile komik olarak algılayabileceğimiz bir yöntem olduğunu ortaya koydu. 72 katılımcının katıldığı deneyde farklı espriler katılımcılara yapıldı ve tepkileri ölçüldü.

Sinemada bir komedi filmi izlerken etrafınızdaki yabancılarla birlikte kahkahalar içerisinde güldüğünü fark ettiğiniz o an oldukça ilginç olsa da muazzam bir enerjiyi de ortaya çıkartıyor. Daha önceden yapılan araştırmalar, başkaları güldüğü zaman gülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu. Başka bir deyişle iliklerinize kadar iğreneceğiniz bir espride etrafınızdaki herkesin gülmesi durumunda siz de istemeden kahkahayı patlatabilirsiniz.

Current Biology'deki yeni araştırmanın sonuçlarına göre en berbat esprilerde bile bu durumun geçerli olduğu tekrardan kanıtlanırken bazı kahkaha çeşitlerinin bu etkiyi oluşturma konusunda diğerlerinden daha başarılı olduğu da keşfedildi.

EN BERBAT ESPRİLER KULLANILDI

Pazartesi günü paylaşılan araştırma, University College London'ın Kognitif Sinirbilim Enstitüsü'ndeki bir ekibin notlarını içeriyor. Araştırma ekibi, şakalarda başkaları güldüğü zaman gülme ihtimalinizin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Ekip, araştırma sırasında gerçekten berbat espriler kullandı. Kullanılan espriler arasındaysa "En küçük sodalar hangi eyalette bulunur? Mini-soda (Minnesota)" gibi espriler yer alıyordu.

72 KATILIMCIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Deney sırasında 72 katılımcı bu tarz esprileri duydu. Katılımcıların yarısında kaydedilmiş bir kahkaha sesinin etkileri hesaplanırken yarısında da gerçekten her espride kahkaha atan kişilerin oluşturduğu etki ölçüldü. Katılımcılar, şakaları puanladıklarında kayıtlı ya da gerçek kahkahalarda puanlar her zaman daha yüksek oldu.

KAHKAHANIN GERÇEKLİĞİ ÖNEMLİ

İki kahkaha türü arasındaki puan farklarına bakıldığındaysa kayıtlı kahkaha sesi şakanın komikliğini daha az artırırken gerçek kişilerin eş zamanlı olarak kahkaha atması açık ara farkla öne geçti. Araştırmada, "Esprilere eklenen kahkahalar, şakaları ne kadar komik algıladığımızı değiştiriyor. Dahası, kahkahanın ne kadar gerçekçi olduğu esprinin komikliğine daha büyük bir ek yapıyor. Birlikte gülündüğü zaman kaydedilmiş bir kahkahadan daha etkili olabileceği kanıtlanmış oldu" ifadeleri yer aldı.

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