Bilim buna da çare buldu! Artık en soğuk esprilere de güleceksiniz

Bilim insanları, kötü esprileri bile komik olarak algılayabileceğimiz bir yöntem olduğunu ortaya koydu. 72 katılımcının katıldığı deneyde farklı espriler katılımcılara yapıldı ve tepkileri ölçüldü.

Sinemada bir komedi filmi izlerken etrafınızdaki yabancılarla birlikte kahkahalar içerisinde güldüğünü fark ettiğiniz o an oldukça ilginç olsa da muazzam bir enerjiyi de ortaya çıkartıyor. Daha önceden yapılan araştırmalar, başkaları güldüğü zaman gülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu. Başka bir deyişle iliklerinize kadar iğreneceğiniz bir espride etrafınızdaki herkesin gülmesi durumunda siz de istemeden kahkahayı patlatabilirsiniz.

Current Biology'deki yeni araştırmanın sonuçlarına göre en berbat esprilerde bile bu durumun geçerli olduğu tekrardan kanıtlanırken bazı kahkaha çeşitlerinin bu etkiyi oluşturma konusunda diğerlerinden daha başarılı olduğu da keşfedildi.

EN BERBAT ESPRİLER KULLANILDI

Pazartesi günü paylaşılan araştırma, University College London'ın Kognitif Sinirbilim Enstitüsü'ndeki bir ekibin notlarını içeriyor. Araştırma ekibi, şakalarda başkaları güldüğü zaman gülme ihtimalinizin çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.