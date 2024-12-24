Bilim dünyasında şok etkisi yarattı! "Yana" isimli mamutun 50 bin yıllık olduğu düşünülüyor

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan bölgesinde, bölge sakinleri tarafından bulunan yavru mamut fosili bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Haziran ayında, bölgedeki buzulların erimesiyle ortaya çıkan 180 kilogram ağırlığında ve 120 santimetre boyunda olan fosil, yaklaşık 50 bin yıl önce yaşamış bir yavru mamuta ait. Bilim insanları, fosilin çok iyi korunmuş olduğunu ve oldukça az bozulma gösterdiğini belirtti.

EN İYİ KORUNMUŞ MAMUT FOSİLİ

Yavru mamutun öldüğünde yaklaşık 1 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Keşfedildiği nehir havzası nedeniyle "Yana" adı verilen bu fosil, Rus bilim insanlarına göre, şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş mamut fosillerinden biri. Yana, özellikle bu tür keşiflerde önemli bir yer tutuyor çünkü bu kadar iyi korunmuş bir mamut fosili, bilinen 6 örnekten biri olarak dikkat çekiyor.

ORİJİNAL HALİYLE KORUNMUŞ

Fosil üzerinde yapılan ilk incelemelere göre, yavru mamutun derisi, tüyleri ve bazı organları neredeyse orijinal haliyle korunmuş durumda. Bu durum, bilim insanlarının antik mamutlar hakkında daha fazla bilgi edinmelerine olanak tanıyacak. Fosilin bulunması, yalnızca tarih öncesi hayvanların anatomisi hakkında değil, aynı zamanda Yakutistan'ın soğuk iklim koşulları ve bölgedeki iklim değişiklikleri üzerine de yeni bilgiler sunuyor.