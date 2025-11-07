Mynet Trend

Bilim insanları açıkladı! 3 ilde görüldü, yeni keşif heyecanlandırdı

Karadeniz bölgesinde endemik yeni bir çekirge cinsi keşfedildi. Yeni cinse merhum Prof. Dr. Selahattin Salman'ın soyadından yola çıkılarak "Salmanihippus" adı verildi.

Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı ve Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan'ın da aralarında bulunduğu araştırma ekibi, endemik yeni bir çekirge cinsi tanımladı.

3 İLDE GÖRÜLDÜ

"Salmanihippus" adıyla tanımlanan yeni cinsin Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinin dağlık ve yüksek kesimlerinde yayılış gösterdiği belirlendi. Morfometri, biyoakustik ve genetik analizlerin yapıldığı çalışmada, keşfedilen bu yeni cinse çekirgeler alanında özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde araştırmalar yapan merhum Prof. Dr. Selahattin Salman'ın soyadı verildi.

MAKALE İLE BİLİM DÜNYASINA TANITILDI

Araştırma ekibinde Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan'ın yanı sıra Prof. Dr. Abbas Mol (Aksaray Üniversitesi), Prof. Dr. Deniz Şirin ve Doç. Dr. Sertaç Atalay (Namık Kemal Üniversitesi) ile Prof. Dr. Sarp Kaya (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) yer aldı.

Prof. Dr. Taylan, Anadolu'nun son buzul döngülerinde önemli bir sığınak olduğunu ve bu nedenle biyoçeşitliliğinin yüksek olduğunu, yapılacak yeni çalışmalarla birçok yeni taksonun bilim dünyasına kazandırılabileceğini belirtti. Keşfedilen yeni cins, SCI-Expanded kategorisinde yer alan "Zootaxa" dergisinde yayımlanan "Anatolia's Hidden Orthopteran Lineage: Discovery of Salmanihippus gen. nov. via Integrative Taxonomy" başlıklı makale ile bilim dünyasına tanıtıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Giresun Gümüşhane Trabzon
