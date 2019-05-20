Bilim insanları açıkladı! Ev ya da oda arkadaşıyla yaşayanlar...

Temizleme alışkanlıkları konusunda 2 bin kişi üstünde yapılan bir araştırmanın sonucunda ortaya çıktı ki eğer evi başka biriyle paylaşıyorsunuz olduğunuzdan daha tembel ya da pasaklı olabilirsiniz.

Sonuçlar, oda veya ev arkadaşına sahip birinin en dağınık halde olduğunu gösterdi. Oda arkadaşlarıyla yaşayanların sadece yüzde 67'si evdeki temizlik işlerinden kendini sorumlu tutuyor. Hatta oda arkadaşlarıyla yaşayanların beşte biri sadece misafirleri geldiklerinde evi toplayıp, temizliyor.

OnePoll tarafından Rinse ile birlikte yürütülen araştırmada, romantik bir durum varsa temizlik alışkanlıkları ilişkinin geleceğini belirliyor.

Araştırmanın sözcüsü, “Gerçek şu ki, temizlik alışkanlıkları bir ilişkide büyük bir gerilim kaynağı olabilir. Bu gerginliğin bir kısmını ortadan kaldırabilirsiniz. Ev temizliği ve çamaşırları yıkama gibi bazı temizlik görevlerini dışarıdan bir yardımcı alarak ilişkinizi kurtarabilirsiniz. Tabii siz ilişkiniz için bile temizlik konusunda rahatlığınızdan ödün vermiyorsanız" dedi.