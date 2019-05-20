Mynet Trend

Bilim insanları açıkladı! Ev ya da oda arkadaşıyla yaşayanlar...

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 20.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

Temizlik alışkanlıkları konusunda yapılan araştırma sonuçları ilginç gerçekleri ortaya çıkardı! Eğer evde oda arkadaşınızla ya da sevgilinizle yaşıyorsanız siz de bu gruptasınız demektir. İşte araştırmadan şaşırtıcı detaylar...

Bilim insanları açıkladı! Ev ya da oda arkadaşıyla yaşayanlar...

Temizleme alışkanlıkları konusunda 2 bin kişi üstünde yapılan bir araştırmanın sonucunda ortaya çıktı ki eğer evi başka biriyle paylaşıyorsunuz olduğunuzdan daha tembel ya da pasaklı olabilirsiniz.

Sonuçlar, oda veya ev arkadaşına sahip birinin en dağınık halde olduğunu gösterdi. Oda arkadaşlarıyla yaşayanların sadece yüzde 67'si evdeki temizlik işlerinden kendini sorumlu tutuyor. Hatta oda arkadaşlarıyla yaşayanların beşte biri sadece misafirleri geldiklerinde evi toplayıp, temizliyor.

OnePoll tarafından Rinse ile birlikte yürütülen araştırmada, romantik bir durum varsa temizlik alışkanlıkları ilişkinin geleceğini belirliyor.

Araştırmanın sözcüsü, “Gerçek şu ki, temizlik alışkanlıkları bir ilişkide büyük bir gerilim kaynağı olabilir. Bu gerginliğin bir kısmını ortadan kaldırabilirsiniz. Ev temizliği ve çamaşırları yıkama gibi bazı temizlik görevlerini dışarıdan bir yardımcı alarak ilişkinizi kurtarabilirsiniz. Tabii siz ilişkiniz için bile temizlik konusunda rahatlığınızdan ödün vermiyorsanız" dedi.

Çalışmada ayrıca, dağınıklık belirtileri gösteren kişi sayısının yaygın olduğu görülürken, araştırmaya katılan kişilerin üçte birinin odasının toz yuvası olduğu, 10 kişiden üçünün de arabalarının içinin darmadağın olduğunu gözler önüne serdi.

Temizlik söz konusu olduğunu katılımcıların kategorilere ayrılması gerektiğini söyleyen araştırmacılar, ankete dahil olanların yüzde 47'sin yatağını bile toplamaktan hoşlanmadığını belirtti. Hatta bu grubun 5'te 1'i evini sadece ayda bir kez temizliyor.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Eşi bahçedeki ağacı kesince yaptığı şoke etti!Eşi bahçedeki ağacı kesince yaptığı şoke etti!
'Dikkat köpek var' yazısının arkasındaki görüntü şoke etti!'Dikkat köpek var' yazısının arkasındaki görüntü şoke etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
temizlik alışkanlıkları temizlik hileleri, hayat kurtaran kolay temizlik

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

Bağdat Caddesi karıştı! Galatasaray taraftarlarına saldırı!

Bağdat Caddesi karıştı! Galatasaray taraftarlarına saldırı!

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım!

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yine yaptı yapacağını! Bu sefer hedefi Game of Thrones oldu

Önce kulağını karıştırdı! Sonra yaptığı ise akıllara zarar

Aklınız şaşacak! Eşi bahçedeki ağacı kesince öyle bir şey yaptı ki

Eşi bahçedeki ağacı kesince yaptığı şoke etti!

'Dikkat köpek var' yazıyordu ama altından çıkan gerçek şoke etti!

'Dikkat köpek var' yazısının arkasındaki görüntü şoke etti!

Resimdeki arabayı yok etmesini istediler! Bakın o ne yaptı...

Resimdeki arabayı yok etmesini istediler! Bakın o ne yaptı...

Çocukların bile görünce aklı karışıyor! Bu oyuncaklar çok ilginç

Çocukların bile görünce aklı karışıyor! Bu oyuncaklar çok ilginç

İstanbullu Gelin final öncesi kızdırdı! 'Bir çuval inciri mahvettiniz'

İstanbullu Gelin final öncesi kızdırdı! 'Bir çuval inciri mahvettiniz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.