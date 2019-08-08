Bilim insanları açıkladı: Yiyeceklerinizi martılardan korumak için...

İnsanlarla iç içe yaşayan ve özellikle deniz kıyısındaki şehirlerde sıklıkla görülen martılar, aynı zamanda insanların ellerindeki yiyeceklere 'göz koymasıyla' da bilinen bir tür. Martıların insanların yiyeceklerini çalmaları büyük bir 'toplumsal problem' olmasa da, bilim insanları buna da çözüm bulduklarını açıkladı. İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nden araştırmacılar, martıların yiyecekleri çalmasına karşı en etkili yöntemin 'onlara sert bakışlar atmak' olduğunu açıkladı.

CİPS PAKETİYLE DENEY YAPTILAR

Üniversiteden bir grup araştırmacı, tezlerini doğrulamak adına bir cips paketini yere koydu ve bölgedeki ringa martılarından birinin 'bir insan tarafından izlendiği' takdirde cipse yaklaşmasının ne kadar süre alacağını inceledi. Araştırmacılar aynı testi, cips paketinin yakınında bulunan insanın başka yöne bakmasıyla da tekrarladı.

'İNSANLAR BAKINCA ÇOĞU YAKLAŞMADI'

Toplamda 74 martı üzerinde tes yapan araştırmacılar, bir insan tarafından gözetlenen martıların yalnızca 27 tanesinin yiyeceğe yaklaşabildiğini ve bu martıların yiyeceğe yaklaşmaya karar vermelerinin ise ortalama 21 saniye sürdüğünü ortaya çıkardı. Ayrıca, martıların yalnızca 19'unun 'iki testi de tamamladığı' belirtildi.