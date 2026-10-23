Bilim insanları başardı: Dünyanın öbür ucundaki kahvenin kokusunu uzaktan alabileceksiniz!

Dünya genelinde kullanılan milyarlarca akıllı telefonun da gösterdiği gibi insanlar görüntü ve sesleri dijital ortamda kolayca paylaşabiliyor. Ancak uzaktan iletişimde koku duyusu büyük ölçüde eksik kalıyor. Araştırmacıların geliştirdiği yeni teknoloji, bu durumu yakında değiştirebilir.

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, belirli kokuları tanıyabilen elektronik bir burun ile bu kokuları başka bir konumda yeniden oluşturabilen cihaz bir araya getirildi.

Çalışmanın birinci yazarı, Ohio State Üniversitesinde malzeme bilimi ve mühendisliği alanında doktora öğrencisi olan Chunyu Yang, sistemin çalışma prensibini, "Basitçe ifade etmek gerekirse, bir yerde bir şeyi koklamak ile buna karşılık gelen kokuyu başka bir yerde yeniden oluşturmak arasında bağlantı kuruyor" sözleriyle açıkladı.

Yang, amaçlarının uzaktan paylaşılan görüntü ve ses bilgilerine kokuyu da ekleyerek bu deneyimleri daha ilgi çekici hâle getirmek olduğunu belirtti.

KOKULAR İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL PAYLAŞILIYOR?

Araştırmacılar bu teknolojiye "Scentronic" adını verdi.

Sistemin ilk aşamasında, farklı kokularla ilişkili kimyasal bileşikleri algılamak için bir dizi gaz sensörü kullanan elektronik burun devreye giriyor. Ardından makine öğrenimi modeli, elektronik burnun tanımak üzere eğitildiği kokuları sınıflandırıyor.

Sistem şu anda kek, kahve ve portakal gibi beş farklı kokuyu tanıyabiliyor.

Algılanan kokuya ilişkin bilgiler çevrim içi bir platform aracılığıyla başka bir konumdaki koku üreticisine iletiliyor. Alıcı cihaz, ilgili kokuyu yeniden oluşturmak için koku verici maddeler yayıyor.

Bu süreçte koku moleküllerinin kendisi internet üzerinden gönderilmiyor. Yalnızca kokuya ilişkin bilgiler dijital olarak aktarılıyor.

Söz konusu iletişim, aynı odanın farklı noktaları arasında gerçekleşebildiği gibi dünyanın birbirinden uzak bölgeleri arasında da kurulabiliyor.

Yang, Scentronic'i diğer dijital koku teknolojilerinden ayıran özelliğin, koku algılama ve üretme işlevlerini uzaktan paylaşım amacıyla bir araya getirmesi olduğunu söyledi. Araştırmacı, bildikleri kadarıyla çalışmalarının bu iki işlevin uzaktan koku paylaşımına yönelik kompakt bir platformda birleştirilmesini inceleyen ilk araştırma olduğunu ifade etti.

BİLEKLİK VE KOLYE ŞEKLİNDE KULLANILABİLEN CİHAZLAR GELİŞTİRİLDİ

Araştırmacıların geliştirdiği elektronik burun yaklaşık 15 santimetre çapında. Taşınabilir olan bu cihaz, vücuda takılarak kullanılmak üzere tasarlanmadı.

Buna karşılık kokuları yeniden oluşturan cihazın farklı versiyonları geliştirildi. Bunlar arasında bileklik, kolye ve elde taşınabilen modeller bulunuyor.

TEKNOLOJİ NEDEN YALNIZCA BEŞ KOKUYU TANIYABİLİYOR?

Scentronic'in mevcut sürümü yalnızca beş kokuyu ayırt edebiliyor. Yang, bu kokuları farklı koku profillerine sahip, günlük yaşamda karşılaşılan tanıdık örnekler oldukları için seçtiklerini belirtti.

Araştırmacı, sistemin henüz bu kategorilerin ötesine genişletilmediğini vurguladı.

Yang'a göre daha kapsamlı bir koku kütüphanesi oluşturmak prensipte mümkün. Ancak sınırsız sayıda kokuyu tanıyıp yeniden oluşturabilen bir sistem, mevcut araştırmada gösterilen yeteneklerin çok ötesinde bulunuyor.

Yang'a göre bir kokuyu tanımak ile onu doğru biçimde yeniden oluşturmak, birbirinden ayrı iki zorluk.

Alıcı cihaz da Scentronic'in karşılaştığı her kokuyu yeniden oluşturamıyor.

Yeni kokuların sisteme eklenebilmesi için elektronik burnun bunları tanıyacak şekilde eğitilmesi ve koku üreticisine karşılık gelen kokulu sıvıların sağlanması gerekiyor.

Yang, günlük yaşamda karşılaşılan kullanışlı bir koku çeşitliliğini kapsamanın daha gerçekçi bir hedef olduğunu, ancak bunun da önemli ölçüde geliştirme çalışması gerektireceğini ifade etti.

YEMEK KOKULARI UZAKTAKİ YAKINLARLA PAYLAŞILABİLİR

Araştırmacılar, teknolojinin gelecekte farklı alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor.

Yang'ın verdiği örneklerden biri, bir kişinin bir yemeğin kokusunu uzakta yaşayan ailesi veya arkadaşlarıyla paylaşabilmesi.

Diğer olası kullanım alanları arasında daha sürükleyici sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimleri ile müşterilerin belirli kokuları uzaktan deneyebildiği çevrim içi alışveriş uygulamaları bulunuyor.

SCENTRONIC HENÜZ TİCARİ KULLANIMA HAZIR DEĞİL

Yang, araştırmanın ve cihazların geliştirilme sürecinin herhangi bir şirketin katılımı olmadan yürütüldüğünü açıkladı.

Yang'a göre Scentronic şu anda bir araştırma prototipi aşamasında bulunuyor.

Yang'a göre teknolojinin ticarileştirilebilmesi için daha büyük ve çeşitli bir eğitim veri kümesine ihtiyaç var. Ayrıca kokuların çoğu zaman karışımlar hâlinde bulunduğu gerçek dünya koşullarında güvenilir biçimde tanınabilmeleri gerekiyor.

Yang'a göre koku üreticisinin de daha fazla kokuyu destekleyecek şekilde geliştirilmesi, aynı zamanda küçük ve kullanışlı yapısını koruması gerekiyor.

Yang, dikkate alınması gereken diğer konular arasında kokunun aslına uygunluğu, cihazların yeniden doldurulabilmesi, dayanıklılık, üretim maliyetleri ve kokulu sise tekrarlanan maruziyetin güvenliği bulunduğunu belirtti.

AKILLI TELEFONLARA KOKU ÖZELLİĞİ EKLENEBİLİR Mİ?

Akıllı telefonların giderek gelişen yetenekleri, koku teknolojisinin gelecekte bu cihazlarla birleştirilip birleştirilemeyeceği sorusunu da gündeme getiriyor.

Yang'a göre bir akıllı telefonun koku üreten bir aksesuara bağlanması prensipte mümkün. Ancak sistemin bütün bileşenlerinin doğrudan telefonun içine yerleştirilmesi daha zor.

Bunun nedeni, koku haznelerinin, elektronik bileşenlerin ve püskürtücülerin cihazda yer kaplaması ve ağırlığı artırması. Yang, bileşenlerin küçültülmesinin ve kolay dolum yapılabilmesinin önemli olacağını belirtti.

Yang'a, Ohio State Amerikan futbolu maçı öncesinde düzenlenen bir buluşmadan arkadaşını arayan bir kişinin görüntü ve sesle birlikte ızgarada pişen sosislerin kokusunu da paylaşabilmesi örneği soruldu. Yang, bu örneğin fikri iyi açıkladığını söyledi.

Yang, gelecekte böyle bir deneyimin mümkün olabileceğini, ancak bunun ilgili kokunun sistem tarafından tanınmasına ve alıcı cihazda uygun koku formülasyonunun bulunmasına bağlı olduğunu açıkladı.

Yang'ın belirttiğine göre mevcut Scentronic sistemi, ızgarada pişen sosis kokusunun veya maç öncesi buluşmadaki kokuların tam karışımının aktarılmasını henüz göstermiş değil.

Kaynak: Reuters