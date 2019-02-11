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'İdam mahkumlarının organları zorla alınarak kullanılıyor'

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İLGİNÇ HABERLER  | 11.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

Avustralyalı bilim insanlarının Çin'de organ nakli üzerine yaptıkları yüzlerce araştırmada idam mahkumlarının organlarının rızaları olmadığı halde farklı amaçlar için kullanıldığını ortaya çıkardı.

'İdam mahkumlarının organları zorla alınarak kullanılıyor'

Euronews'in haberine göre BMJ Açık tıp dergisinde yayınlanan makalede tıp etiği uzmanları Wendy Rogers ve Matthew Robertson, rızası olmayan Çinli mahkumların organları üzerinden yapılan 400'den fazla bilimsel araştırmanın geri çekilmesini talebinde bulundu.

Rogers ve Robertson, 2000 ve 2017 yılları arasında Çin'de yayımlanan organ nakilleri üzerine yapılan 445 çalışmayı gözden geçirdi. Çalışmada, nakillerin yüzde 92'sinde organların kaynağı belirtilmezken yüzde 99'unda da donörlerin rızası hakkında bilgi verilmediği tespit edildi.

'SİYASİ MAHKUMLARIN DA ORGANLARI ALINIYOR'

Rogers ile Robertson "Birçok güvenilir kanıt, organların sadece idam mahkumlarından değil, aynı zamanda siyasi mahkumlardan da alındığını gösteriyor. Bu nedenle yüzde yüz doğrulanmasa da bilimsel makalelerde yer alan bazı çalışmalarda kullanılan organların siyasi mahkumlardan alınmış olma ihtimali var" dedi.

2017'de Liver International tıp dergisi Çin'de 564 karaciğer nakli üzerine yapılan bir çalışmayı geri çekmek zorunda kalmıştı. Uzmanlara göre söz konusu hastanenin gönüllü bağışçılardan bu kadar organ almasının imkansız olduğu belirtilmişti.

Rogers ve Robertson'a göre Çin'li araştırma yöneticileri üzerinde daha şeffaf olmaları için neredeyse hiçbir baskı yok.

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Uluslararası Af Örgütü de Çinli yetkililerin siyasi mahkumlar da dahil olmak üzere birçok idam mahkumun organlarının alındığını ortaya koymuştu.

Af Örgütü‘nden Roseanne Rise, "Çin'de idam edilenlerin organları, nakillerde en önemli kaynak konumunda. Hatta devlet makamları da bunu kabul ediyor." demişti.

İnsan hakları örgütleri Çin hükümetinin idam mahkumlarını, organlarını bağışlamaya mecbur ettiğini savunuyor.

Rise, "Mahkumların bu kararı verecek kadar bağımsız ve özgür olmadıkları konusunda endişelerimiz var. Çünkü devlete tabi oldukları bir ceza evinde kalıyorlar" diyerek Çinli yetkilileri eleştirdi.

Uluslararası baskıdan dolayı Çin hükümeti 2015'te idam edilen mahkumlardan organ nakillerini durdurduğunu açıklamıştı ancak birçok uzman bunun gizli şekilde devam ettiğini düşünüyor.

2016 yılında ABD Temsilciler Meclisi Çin'de siyasi mahkumların organlarının alınmasının derhal durdurulması için çağrıda bulunmuştu.

Çin'de her yıl tüm ülkelerin toplamından daha fazla kişinin idam edildiği düşünülüyor. Uluslararası Af Örgütü'ne göre ülkede her yıl binlerce kişi idam ediliyor. Çin, ölüm cezasıyla ilgili bilgileri 'devlet sırrı' olarak sınıflandırıyor.

ÇİN'DE ORGAN BAĞIŞI KÜLTÜREL BİR TABU

Çin'in organ bağışında dünya sıralamasında en alt seviyelerde olduğu ve ülkede her bir milyon kişiden sadece yüzde 0,6'lık kesimin organını bağışladığı kaydediliyor.

Geleneksel olarak Çinliler ölümden sonra insanın dünyayı terk ettiğine ve başka bir dünyaya adım attığına inanıyor ve birçok Çinli organ bağışına karşı çıkıyor. Bu yüzden bağışta bulunanların sayısı çok düşük.


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Anahtar Kelimeler:
çin İDAM MAHKUMU organ

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