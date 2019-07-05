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Bilim insanları inceledi! Günde 7 zeytin ve 1 incir yediğinizde bakın neler oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

Yaz aylarının sevilen meyvelerinden biri olan incir, zeytinle beraber tüketildiğinde vücudumuz için inanılmaz etkiler gösteriyor. Japon bilim insanları bu ikilinin yaşlanmayı geciktirdiğini ve vücut hücrelerini yenilediklerini söylüyorlar. İşte her gün 7 zeytin 1 incir yemenin etkileri.

Bilim insanları inceledi! Günde 7 zeytin ve 1 incir yediğinizde bakın neler oluyor

Bilim insanlarının dikkatini çeken zeytin ve incir, birlikte tüketildiklerinde birçok sağlık sorununun üstesinden geliyorlar. İşte yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan etkileri;

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İki besin de güçlü antioksidan kaynaklarıdır. Bu sayede vücudun gün boyu temizlenmesine yardımcı olurlar. Düzenli olarak tüketildiklerinde genç hücrelerin sayısını artırırlar. Böylelikle yaşlanma belirtileri de azalıyor.

Sinir hücrelerini yeniler. Bu sayede ruhsal problemlerin yaşanma olasılığı azalır.

Beyin hücrelerinin sağlığını korur. Uzmanlar özellikle gelişim çağındaki çocuklar ve hamileler için zeytin ve inciri öneriyorlar.

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Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi destekler. Tokluk hissi vererek kilo almayı engeller.

Kan şekerini dengelediğinden şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir ikilidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek kansere karşı koruma sağlar. Karaciğer, akciğer ve meme kanserlerinin hücrelerini azaltığı yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur.


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