Bilim insanları karın gerçek rengini açıkladı! Beyaz sanıyorduk ama...

"Kar ne renk?" diye sorsak hepimizin ortak cevabı beyaz olacaktır. Ancak bembeyaz görünen kar, aslında sandığımız kadar beyaz değil. Bilim insanları, bu yaygın algının neden yanlış olduğunu adım adım açıkladı.

Gökçen Kökden

Meteoroloji ve atmosfer bilimlerine göre kar, temel olarak katı hâlde sudan oluşur. Kar oluşumu, atmosferdeki su buharının çok düşük sıcaklıklarda, genellikle mikroskobik parçacıklar (toz, polen veya aerosol çekirdekleri) etrafında doğrudan buz kristallerine dönüşmesiyle başlar. Bu sürece kristalleşme adı verilir.

Bulut içerisinde oluşan bu kristaller, çevrelerindeki su buharını çekerek büyür ve yerçekiminin etkisiyle yeryüzüne doğru hareket etmeye başlar. Ancak kar tanelerinin yere ulaşabilmesi için, bulut tabanından zemine kadar uzanan hava sütununun tamamının sıcaklığının donma noktasının altında olması gerekir. Aksi takdirde kar kristalleri erir ve yağmur damlalarına dönüşür.

KAR NEDEN BEYAZ GÖRÜNÜR?

Bilimsel açıdan bu sorunun yanıtı, karın kimyasal bileşiminden çok ışığın fiziksel davranışıyla alakalı. Güneş ışığı, görünür spektrumda yer alan tüm dalga boylarını (kırmızıdan mora kadar) içerir. Tek parça buz veya sıvı su genellikle saydam görünür; çünkü ışık büyük ölçüde içinden geçer.

Ancak kar, milyonlarca küçük ve düzensiz şekilli buz kristalinden oluşur. Bu kristallerin çok yüzeyli yapısı, gelen ışığın tek bir yönde ilerlemesine izin vermez. Işık, her kristalin yüzeyinde defalarca kırılır, yansır ve saçılır. Bu süreçte görünür spektrumun tüm renkleri yaklaşık eşit oranda geri yansıtıldığında, insan gözü bu toplam etkiyi beyaz olarak algılar. Dolayısıyla kar, beyaz olduğu için değil; tüm renkleri aynı anda ve dengeli biçimde yansıttığı için beyaz görünür. Bilimsel açıdan bakıldığında karın kendine ait bir rengi yoktur. Kar, donmuş sudan oluştuğu için özünde saydamdır.

KARIN RENGİ HER ZAMAN BEYAZ DEĞİLDİR

Her ne kadar kar çoğunlukla beyaz olarak algılansa da, çevresel faktörler bu görünümü değiştirebilir. Atmosferde bulunan toz, is, kum ve endüstriyel kirleticiler kar yüzeyine tutunarak onun gri, sarı veya kahverengimsi tonlar almasına neden olabilir. Bu durum özellikle şehirlerde görünür.

Halk arasında pembe kar ve karpuz karı olarak adlandıran rengin altında yatan neden ise kar yüzeyinde yaşayan mikroskobik alglerin ürettiği pigmentlerdir.Bu pigmentler karın pembe veya kırmızıya yakın tonlarda görünmesine neden olur. Pembe kar genelde yüksek rakımlı ve soğuk alanlarda görülür.

