Bilim insanları: Nükleer atık yeni füzyon yakıtı olabilir

BİLİM insanları, füzyon reaktörlerinden çıkan nükleer atığın yeniden değerlendirilebileceğini ve bunun füzyon reaktörleri için güçlü bir yakıta dönüştürülebileceğini bildirdi.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’ndan nükleer fizikçi Terence Tarnowsky, füzyon deneylerinde kullanılan kritik yakıtlardan biri olan trityumun dünya çapında son derece sınırlı olduğunu belirterek, çözümün nükleer atıklarda olabileceğini kaydetti.

Tarnowsky’nin geliştirdiği yönteme göre, nükleer atıklar süper iletken bir doğrusal hızlandırıcıyla işlenip erimiş lityumla çevrelendiğinde hem uranyum ve plütonyumun bozunumu hızlanıyor hem de trityum üretilebiliyor. Tarnowsky’ye göre bu yöntem, eş değer güçteki bir füzyon reaktörüne kıyasla 10 kat daha fazla trityum üretebilir. Yöntemin ayrıca yalnızca yeni yakıt sağlamayı değil, aynı zamanda uzun vadeli depolaması son derece maliyetli olan radyoaktif atıkların azaltılmasını da mümkün kılabileceği aktarıldı.

Uzmanlar, füzyon enerjisinin pratik bir elektrik üretim yöntemi haline gelmesinin uzun yıllar alabileceğini söyledi.

