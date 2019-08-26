Bilim insanları, seksten daha fazla zevk veren şeyi açıkladı!

Bilim insanları çeşitli bölgelerdeki pek çok insan üzerinde yaptıkları bir araştırmada, bazı insanların alışveriş yaparken seksten bile daha fazla zevk aldığını ortaya koydu. Alışverişin beyin üzerindeki psikolojik etkileri üzerinde çalışan bilim insanları, bu çalışmada gama beyin dalgalarını incelediler.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN FORMULA 1 YARIŞÇISI KADAR HAZ DUYUYOR

New York Times’ta yayınlanan habere göre yapılan araştırma sonucunda, “ilhamlı” ve “yalnızca ortama uymak” için alışveriş yapanlar olarak iki farklı insan tipi olduğu açıklandı. İlhamlı grubunun yüzde 84’lük kısmı, alışveriş yaparken turunu bitiren Formula 1 yarışçısı kadar fazla haz duyuyor. Bu haz, diğer alışveriş yapan insanlardan iki kat daha fazla mutlu olduklarını gösteriyor.

BAZI İNSANLARIN ALIŞVERİŞİ NE KADAR SEVDİĞİ KANITLANDI

Yalnızca ortama uymaya çalışan diğer grup ise zihinsel ve bedensel açıdan diğer gruba göre her 10 dakikada bir yüzde 30 daha fazla yoruluyor. “İlhamlı” grubundan bir insan kaliteli bir alışveriş yapıp istediklerine ulaştığında seksten bile daha fazla haz duyuyor. Bilim insanları bu araştırmayla bazı insanların alışverişi ne kadar fazla sevdiğini kanıtlamış oldular.

