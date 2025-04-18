Bilim insanları sıra dışı bir madde keşfetti! Fizik kurallarına meydan okuyor! Isıtılınca küçülüyor...

Chicago Üniversitesi Moleküler Mühendislik Fakültesi ile San Diego California Üniversitesi’nden bilim insanları, termodinamiğin temel yasalarına ters düşen davranışlar sergileyen yeni bir madde sınıfı keşfetti. Yeni keşfedilen bu metastabil maddeler, ısıtıldığında hacimce küçülüyor, yüksek basınç altında ise genişliyor.

PEK ÇOK ALANDA KULLANILACAK

Chicago Üniversitesi Moleküler Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Shirley Meng, “Malzemeleri ısıttığınızda genişlemesi beklenir. Ancak biz bu çalışmada tam tersini gözlemledik, ısıtıldığında küçülen bir yapı geliştirdik” diyerek bu malzemelerin özelliklerinin redoks kimyasıyla ayarlanabileceğini ve bunun enerji teknolojilerinde yeni bir kapı aralayabileceğini belirtti.

Araştırma ekibinden Dr. Minghao Zhang da bu yeni sınıf maddelerin sıfır termal genleşme gösterecek şekilde ayarlanabileceğini söyleyerek, "Her binada kullanılan farklı yapı malzemelerinin ısıya bağlı hacim değişiklikleri ciddi sorunlara yol açabilir. Ancak bu malzemeler sayesinde bu tür sorunların önüne geçilebilir" dedi.

Araştırmacılar, yeni maddenin kimyasal davranışlarını daha ayrıntılı inceleyerek, enerji depolama sistemlerinden uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda uygulanabilir hale getirmeyi amaçlıyor. (DHA)