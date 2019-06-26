Bilim İnsanları: Test edilen her karideste kokain çıktı.

Çalışma, bilim adamlarının Suffolk, İngiltere'de 5 nehir havzasını kapsayan 15 bölgeden 15 karides örneğini analiz ettiği Environment International adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Yasadışı uyuşturuculardan böcek ilacına kadar her şey - 107 farklı bileşik için test yaptılar ve tüm test deneklerinin % 100'ünde en sık rastlanan madde kokain oldu.

Karideslerde bulunan diğer ilaçlar arasında ketamin, Tremadol ve antidepresanlar bulunur. Lidokain - genellikle satıcılar tarafından kokain toplamak için kullanılır - vardı. Bu ilaçların varlığının, yerel kanalizasyon sistemlerinden akıtılarak karideye ulaştığına inanılmaktadır.

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Leon Barron, “Yaban hayatı içinde bu tür yasadışı uyuşturucuların düzenli olarak görülmesi şaşırtıcıydı” dedi. Büyük şehirlerde uyuşturucu varlığı bulmayı umuyorlardı, ancak daha kırsal alanlarda böyle bir şeyin olacağını düşünmemişlerdi.

Çalışmanın bir başka yazarlarından olan Profesör Nic Bury, “görünmez” kimyasal kirliliğin (uyuşturucular gibi) vahşi yaşam sağlığı üzerindeki etkisinin, politika gibi çoğu zaman bu gibi çalışmalarla bilgi verilebileceği için Birleşik Krallık'ta daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi.

