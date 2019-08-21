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Çay ve kahveyle ilgili ezber bozan araştırma!

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Florida Atlantik Üniversitesi'nden araştırmacılar, gönüllü 785 kişiyi toplam 5 bin 164 gün ve gece izleyerek ne kadar kafein, alkol ve nikotin tükettiklerini kayıt altına aldı.

Çay ve kahveyle ilgili ezber bozan araştırma!

Araştırma ekibi daha sonra bu verileri, katılımcıların uyku süresini ve uyku verimliliğini kaydeden bilek sensörlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırdı.

NİKOTİN VE ALKOLDE 4 SAAT

Çalışmada nikotin ve alkol uykuyu bölerken, kafeinin uyku üzerinde etkisinin olmadığı görüldü.

Çalışma ayrıca yatmadan önce içilen bir sigaranın uykuya dalmakta zorluk çekenlerde toplam uyku süresini 42 dakika, gece boyunca sigara kullanımının da uyku süresini yaklaşık 43 dakika azalttığını gösterdi.

Florida Atlantik Üniversitesi’nden Dr. Christine Spadola, "Sleep" dergisinde yazdığı makalede, yatmadan önceki 4 saat içinde tüketilen nikotin ve/veya alkolün uyku sürekliliğini olumsuz etkilediğini belirtti.

Spadola, "Uyku öncesi 4 saat içinde kafein alımı ile uyku parametrelerinin hiçbiri arasında ise bir ilişki gözlemlemedik" ifadesine yer verdi.

Science Translation Medicine adlı dergide 2015 yılında yayımlanan araştırmaya göre de yatağa gitmeden üç saat önce içilen double espresso (koyu İtalyan kahvesi), uyku hormonu melatonin üretimini yaklaşık 40 dakika geciktiriyor ve uykuya dalmayı da zorlaştırıyor.


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Anahtar Kelimeler:
kahve çay kafein uyku

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