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Bilim insanları yeni bir yaşam türüne rastladı

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

Bir grup araştırmacının Pasifik Okyanusu’nun Meksika kıyılarında yaşam enerjisini arsenikten sağlayan deniz organizmalarına rastladığı bildirildi

Bilim insanları yeni bir yaşam türüne rastladı

Seattle’daki Washington Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının Pasifik Okyanusu’nun Meksika kıyılarında yaşam enerjisini arsenikten sağlayan deniz organizmalarına rastladığı bildirildi.

Science Alert dergisinin haberine göre Pasifik Okyanusu’nun Meksika kıyılarında yaşam enerjisini arsenikten sağlayan deniz organizmalarına rastlayan bilimcilerin yaptığı çalışma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayınlandı.

Saptanan mikroorganizmaların 200 ila 1000 metre derinlikteki ‘oksijensiz sularda’ yaşadıklarını belirten bilimciler, bu canlı türünün oksijensiz ortamda solumak için oksitlenmiş kükürt ve azot bileşenlerini kullandıklarını vurguladı.

Buldukları mikropların DNA’sını analiz eden uzmanlar, arsenik oksitlenme ve yenilenme sürecine katılan genler tespit etti. Arseniğin insanlar ve hayvanlar için kuvvetli bir zehir olduğu biliniyor.

Deniz bilimcilerin bu mikroorganizmaların varlığından daha önce haberdar oldukları, fakat şimdiye kadar bu canlıları okyanuslarda bulmayı başaramadıkları anlaşıldı. Araştırmacılar, Dünya’daki oksijenin yetersiz olduğu zamanlarda da arseniğin bu canlıların hayatta kalmalarına yardım etmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Yeni buluşun, küresel ısınma koşullarında okyanustaki yaşamla ilgili modelleme yapmak için faydalı olacağını belirten araştırmacılar, ileri dönemlerde sualtı oksijenin yeniden azalması durumunda ekosistemlerin yeni ortama uyum sağlamalarına arseniğin de katkısı olacağını tahmin ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
BİLİM İNSANI pasifik okyanus Meksika Yeni Tür arsenik

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