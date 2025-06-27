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Bilim insanları yeni ipucu buldu! Yaşam ne zaman oluştu?

Bilim insanları, Kanada'da dünyanın en eski kayalarını buldu. Kayaların yaşıyla ilgili tahminde bulundular.

Bilim insanları yeni ipucu buldu! Yaşam ne zaman oluştu?

Nuvvuagittuq Yeşiltaş Kuşağı, Quebec'teki Hudson Körfezi'nin doğu kıyısında çizgili gri taştan oluşan düzlükler olan antik kayalarıyla uzun zamandır biliniyordu. Kaç yaşında olduklarına dair henüz net bir bilgi yoktu.

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Kayaların 4,3 milyar yaşında olabileceği iddia edilmişti fakat bazı bilim insanları uzun zaman önce oluşan kirleticilerin, kayaların yaşını çarpıttığını ve aslında 3,8 milyar yıl ile biraz daha genç olduklarını savundu.

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4,16 MİLYAR YIL YAŞINDA

Araştırmacılar kuşaktan farklı bir kaya parçası örnekledi ve önceki iki tarihleme tekniğini kullanarak yaşını tahmin etti. Sonuca göre kayaların yaklaşık 4,16 milyar yıl yaşında olduğu belirlendi. Dünya yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, güneş sistemi var olduktan kısa bir süre sonra çöken bir toz ve gaz bulutundan oluştu.

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Dünya'nın en eski tarihine ait kayaları incelemek, gezegenin nasıl görünmüş olabileceğine; kaynayan magma okyanuslarının tektonik plakalara nasıl yol açtığına ve hatta yaşamın nasıl başladığına dair bir fikir verebilir.

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Anahtar Kelimeler:
yaşam
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