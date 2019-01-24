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Bilim insanları, yılan midesi içinde yaşayan yeni bir tür yılan keşfetti

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

ABD'li bilim insanları, yılan midesi içinde yaşayan yeni bir tür yılan keşfetti.

Bilim insanları, yılan midesi içinde yaşayan yeni bir tür yılan keşfetti

Texas Üniversitesi’nde görevli bilim adamları bu yılan türüne Latince “Cenaspis aenigma” (gizemli akşam yemeği yılanı) adını verdi.

Texas Üniversitesi Biyoloji Profesörü Jonathan Campbell, Newsweek dergisine yaptığı açıklamada, yeni keşfedilen yılan cinsinin kendi türlerinden üreme anatomisi, iskelet yapısı itibarıyla önemli farklılıklar arz ettiğini söyledi.

Yeryüzünde 100’ün üzerinde yılan çeşidi olduğunu ve bunların önemli bir bölümünün bir asırı aşan bir süredir keşfedildiğini hatırlatan Amerikalı bilim adamı, bu yılanların kendi aralarında önemli benzerlikler bulunduğunu işaret etti.

Amerikalı bilim adamı, bununla birlikte yeni keşfedilen yılan cinsinin, kendi türünden oldukça farklı özelliklere sahip olmasının oldukça şaşırttığını ifade etti.

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