Bilim insanlarından büyük başarı: Inception filmindeki gibi rüyaları yönlendirmenin yolunu buldular

Rüyaların başka kişiler tarafından yönlendirilmesi fikri, 2010 yapımı Başlangıç ile (Inception) uzun süre kamuoyunun gündeminde kaldı. Christopher Nolan’ın yönettiği film, rüyalara fikir eken profesyonel bir hırsızı konu almıştı. Şimdi de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bilim insanları, uykuya dalan insanların rüyalarını yönlendirmenin yolunu buldu. Independent'ın haberine göre: Dormio adlı uyku izleme cihazını kullanan araştırmacılar, uykunun hipnagoji isimli ilk aşamasında bazı bilgileri tekrarlayarak rüyaları belirli temalara yönlendirmeyi başardı.
Çalışmaya katılan kişiler, önce bir uygulama aracılığıyla “Ağaç düşünmeyi unutmayın” gibi sesli uyarılar kaydetti ve ardından uykuya hazırlandı. Bu esnada parmaklara takılan Dormio cihazı, uyuyan kişinin dış sesin etkisine açık olduğu hipnagoji aşamasına geçip geçmediğini tespit etmek için bireylerin kalp atışını, cilt yüzeyindeki elektriksel değişimleri ve parmaklarının bükülme veya gevşeme biçimini izledi.
Katılımcılar uykuya dalıp da hipnagoji aşamasına girdiğinde Dormio, önceden kaydedilmiş sesleri dinletmeye başladı. Bu döngü birkaç kez tekrarlandı ve katılımcılar uyandığında, uygulamaya kısa rüya günlüklerini girdi. Çalışmanın yazarlarından Adam Haar Horowitz, “Katılımcılar, söz konusu yönlendirmelerin rüyalarında görünüp görünmediğini aktardı” dedi ve ekledi: Komutlardaki nesneler rüyalarda genellikle dönüştürülür. Mesela ağaç mesajı, ağaç şeklindeki bir arabaya dönüşür. Ancak bu ilişkilenimler kolayca tanınır. Araştırmacılar, katılımcıların bildirdiği rüyaların yüzde 67’sinde ağaçla ilintili öğeler tespit etti. Örneğin, katılımcılardan biri rüyasını, “Yanımda biriyle ağaç köklerini takip ediyordum ve kökler beni farklı yerlere götürüyordu” diye anımsadı.
Bir diğer katılımcı ise çocukluğunda arka bahçesinde bulunan bir ağacı gördüğünü söyledi. Consciousness and Cognition isimli akademik dergide yayımlanan çalışmada, bu şekilde yönlendirilmiş rüyaların, yaratıcı yazın gibi faaliyetlere yardımcı olacağı düşünülüyor.
Teknolojinin ayrıca, travma ve stresle mücadelede kullanılabileceği de belirtiliyor.
Leonardo DiCaprio bu yapımda, çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb karakterine hayat veriyor. Cobb'ın uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, bu ender rastgelinebilecek mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği herşeye malolmuştur. Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkânsız 'başlangıç'ı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır.
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