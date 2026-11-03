Utangaç çocuklar için en iyi aktiviteyi açıkladılar! 3 psikolog aynı cevabı verdi

Üç farklı çocuk psikoloğuna utangaç veya çekingen çocuklar için en uygun aktivitelerin neler olduğu soruldu. Üç psikolog da aynı yanıtı verdi: Küçük gruplarla yapılan sanat dersleri.

Çocuk psikologları Dr. Randi Phelps, Dr. Sarah Lebovitz Suria ve Dr. Sandra Wartski'ye göre özellikle az sayıda çocuğun katıldığı, bireysel çalışmaya da imkan tanıyan sanat dersleri çekingen çocuklar için iyi bir seçenek olabilir.

UTANGAÇ ÇOCUKLARI ZORLAMADAN SOSYALLEŞTİRİYOR

Dr. Sandra Wartski, çekingen çocukların rahat ve üzerlerinde baskı hissetmedikleri etkinliklerden yararlanabileceğini belirtiyor. Bazı çocuklar serbest oyun sırasında diğer çocuklarla kendiliğinden iletişim kurmakta zorlanabiliyor. Belirli bir amaca yönelik ve yarı yapılandırılmış etkinliklerde ise çocuk, ilgisini yaptığı işe verirken aynı zamanda diğer çocuklarla küçük sosyal etkileşimler yaşayabiliyor.

Uzmanlara göre burada amaç çocuğun mizacını değiştirmek değil. Çocuğun kendisini rahat ve güvende hissettiği ortamlarda güçlü yönlerini keşfetmesini ve özgüvenini kendi hızında geliştirmesini sağlamak gerekiyor. Çocuk kendisini güvende hissettiğinde yeni şeyler denemeye ve sosyal açıdan daha fazla adım atmaya da daha açık hale gelebiliyor.

3 ÇOCUK PSİKOLOĞU AYNI AKTİVİTEYİ ÖNERDİ

Üç uzmana göre utangaç çocuklar için öne çıkan etkinlik küçük gruplar halinde gerçekleştirilen sanat dersleri. Özellikle çocukların kendi çalışmalarını yapabildiği ve eğitmenin her çocukla ayrı ayrı ilgilenebildiği küçük sınıflar öneriliyor.

Dr. Phelps, derslerin her hafta aynı öğretmen ve aynı çocuklarla yapılmasının da önemli olabileceğini belirtiyor. Böylece çocuk için öngörülebilir bir rutin oluşuyor ve karşılaşacağı sürprizler azalıyor.

SOSYALLEŞME BASKISI OLMADAN İLETİŞİM KURABİLİYOR

Sanat derslerinin en önemli avantajlarından biri, çocuğu konuşmaya veya kendisini bir grubun önünde göstermeye zorlamaması. Çocuğun temel görevi diğer çocuklarla sürekli sohbet etmek değil, önündeki projeyle ilgilenmek oluyor. Böylece yaşıtlarıyla aynı ortamda bulunurken yoğun bir sosyalleşme baskısı hissetmiyor.

Zamanla boya kalemi paylaşmak, başka bir çocuğun yaptığı resmi beğendiğini söylemek veya kullanılan malzemeler hakkında konuşmak gibi küçük etkileşimler kendiliğinden gelişebiliyor. Bu küçük adımlar, çekingen çocukların yaşıtlarına alışmasına ve iletişim konusunda daha rahat hissetmesine yardımcı olabiliyor.

DUYGULARINI KONUŞMADAN DA İFADE EDEBİLİYOR

Sanatın bir başka avantajı ise çocuklara kendilerini kelimeler dışında farklı yollarla ifade etme imkanı vermesi. Dr. Phelps'e göre özellikle duyguları hakkında konuşmakta zorlanan çocuklar, sanat aracılığıyla kendilerini daha rahat ifade edebilir.

Resim ve diğer sanat çalışmaları aynı zamanda çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanmalarını sağlarken yaşıtlarıyla aynı ortamda bulunmalarına da imkan tanıyor.

ÖZGÜVENİNİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Çocuğun başladığı bir sanat çalışmasını tamamlaması da önemli. Ortaya kendi yaptığı bir ürün çıktığında yaşadığı başarma duygusu özgüvenini destekleyebilir.

Uzmanlar, bu noktada ebeveynlerin yalnızca ortaya çıkan eserin ne kadar güzel olduğuna odaklanmamasını öneriyor. Bunun yerine çocuğun gösterdiği çaba ve yaptığı seçimlerin övülmesi tavsiye ediliyor. Örneğin “Resmin çok güzel olmuş” demek yerine “Yeni bir şekil denemeni çok sevdim” gibi çocuğun çabasını vurgulayan ifadeler kullanılabilir.

YÜZME DE İYİ BİR SEÇENEK

Uzmanların utangaç çocuklar için önerdiği diğer aktivitelerden biri yüzme. Yüzme dersleri genellikle daha küçük gruplarla yapılıyor ve çocuklar takımın performansı yerine kendi becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Çocuğun sürekli konuşmasını gerektirmemesi de çekingen çocuklar açısından avantaj sağlayabiliyor.

Uzmanlar yüzmenin yanı sıra dövüş sanatları ve jimnastik gibi bireysel becerilerin öne çıktığı sporların da değerlendirilebileceğini belirtiyor.

TİYATRO ŞAŞIRTICI BİR SEÇENEK OLABİLİR

Utangaç bir çocuk için tiyatro ilk bakışta zorlayıcı bir aktivite gibi görünse de uzmanlara göre bazı çocuklarda tam tersi bir etki yaratabiliyor. Kostüm giymek, geçici olarak başka bir karaktere bürünmek ve önceden hazırlanmış replikleri söylemek, çocuğun sosyal davranışları daha öngörülebilir bir ortamda deneyimlemesini sağlayabiliyor.

Çocuğun ne söyleyeceğini ve kendisinden ne beklendiğini bilmesi, belirsizliği azaltarak kendisini daha rahat hissetmesine yardımcı olabilir.

LEGO VE ROBOTİK KULÜPLERİ

LEGO ve robotik kulüpleri de çekingen çocukların diğer çocuklarla yan yana çalışabileceği etkinlikler arasında gösteriliyor. Çocukların ortak bir proje üzerinde çalışması, sohbet başlatmak için doğal fırsatlar oluşturabiliyor. Bir parçayı istemek, yaptığı modeli göstermek veya başka bir çocuktan yardım almak gibi küçük etkileşimler iletişimi kolaylaştırabiliyor. Uzmanlara göre özellikle bildiklerini konuşarak anlatmak yerine yaptıkları bir proje üzerinden göstermeyi seven çocuklar bu tür etkinliklerde öne çıkabiliyor.

DOĞA ETKİNLİKLERİ DE ÖNERİLİYOR

Parklarda veya doğal alanlarda düzenlenen böcek, bitki, kuş ve ağaç gözlemi gibi etkinlikler de çekingen çocuklar için uygun seçeneklerden biri olabilir.

Dr. Wartski, doğadaki daha düşük uyaranlı ortamın bazı çocuklar üzerinde sakinleştirici olabileceğini belirtiyor. Çocuğun sürekli sosyal etkileşime odaklanmak yerine dikkatini çevresindeki doğaya vermesi, kendisini daha rahat hissetmesine yardımcı olabilir.

Uzmanlara göre hangi aktivite seçilirse seçilsin temel amaç utangaç bir çocuğu zorla daha dışa dönük hale getirmek değil. Çocuğun ilgi alanına uygun, kendisini güvende hissettiği ve kendi hızında ilerleyebildiği ortamlar oluşturmak önem taşıyor.