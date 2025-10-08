Mynet Trend

Bilim insanlarından uyarı: Kuşların yolları değişti, tehlike çanları çalıyor

Cornell ve Binghamton Üniversiteleri’nden bilim insanları, kuşlarının göç yollarının değiştiğini ve bu durumun küresel ölçekte ekosistem dengesini tehdit eden bir zincirleme etkiye neden olduğunu açıkladı.

Jale Uslu

Cornell ve Binghamton Üniversiteleri’nden bilim insanları, iklim değişikliğinin kuşların göç yollarını değiştirdiğini ve bunun ekosistem için tehlikeli olduğunu açıkladı. Göç sırasında konaklama ve beslenme noktalarının yok olması, kuşların aç kalmasına veya üreme başarısızlığına yol açıyor.

"BÖLGELER İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIYOR"

Cornell Üniversitesi’nden göç ekolojisti Andrew Farnsworth, NBC’ye yaptığı açıklamada,“Kuşların gezegendeki hareketleriyle atmosferde olup bitenler arasında doğrudan bir bağlantı var.” dedi. Binghamton Üniversitesi’nden davranış ekolojisti Justin Mann, “Uzun süredir yaşadıkları bölgeler artık ihtiyaçlarını karşılamıyor. Kuşlar yeni hayat alanlarına taşınmak zorunda kalıyor.” ifadelerini kullandı.

Farnsworth, iklim değişikliğine uyum sağlayabilen kuşların azınlıkta kaldığını belirterek, “Bazı türler rotalarını değiştirebiliyor, ama çoğu bu kadar esnek değil.” dedi.

