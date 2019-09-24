Bilim kanıtladı! Kediler de sahipleriyle...

Kedilerin de aynı köpekler ve çocukları gibi, onlara bakan kişilere duygusal açıdan bağlandığı belirtildi. Bilim insanlarının ‘güvenli bağlanma’ olarak adlandırdığı bu ilişkide, bakıcının varlığı kedilerin çevresini keşfetme konusunda güvenli, emin, sakin ve hissetmesine yardımcı oluyor.

70 YAVRU KEDİ ve SAHİBİ GÖZLENDİ

ABD’deki Oregonn Devlet Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından yürütülen araştırmada, 70 kadar yavru kediyle sahibi gözlendi. Her katılımcı kedisiyle bir odada iki dakika geçirdi, daha sonra orayı iki dakikalığına terk etti, son olarak iki dakika için tekrar odaya geri döndü.

Bu sırada kedilerin davranışlarını inceleyen araştırmacılar, kedilerin yüzde 64’ünün sahibiyle tekrar birleştiğinde daha az stres belirtisi gösterdiğini saptadı. Bakıcısı odaya dönen çoğu kedinin, sahibinin etrafında dolaştığını ve daha yakın temasta bulunduğu belirtildi.

Araştırmayı ‘Current Biology’ dergisi için kaleme alan uzmanlar, “Araştırma sayısının az olmasına rağmen, elimizdeki bulgular kedilerin sosyal biliş yeteneklerini hafife almış olabileceğimizi ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.