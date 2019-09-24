Mynet Trend

Bilim kanıtladı! Kediler de sahipleriyle...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 24.09.2019 15:57 | Son Güncelleme

Soğuk, ilgisiz ve aksi olarak bilinseler de kedilerin onlara bakan kişilerle duygusal bağ kurduğu öne sürüldü. Ancak bilim dünyasından itirazlar da gecikmedi.

Bilim kanıtladı! Kediler de sahipleriyle...

Kedilerin de aynı köpekler ve çocukları gibi, onlara bakan kişilere duygusal açıdan bağlandığı belirtildi. Bilim insanlarının ‘güvenli bağlanma’ olarak adlandırdığı bu ilişkide, bakıcının varlığı kedilerin çevresini keşfetme konusunda güvenli, emin, sakin ve hissetmesine yardımcı oluyor.

70 YAVRU KEDİ ve SAHİBİ GÖZLENDİ

photo-1494256997604-768d1f608cac

ABD’deki Oregonn Devlet Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından yürütülen araştırmada, 70 kadar yavru kediyle sahibi gözlendi. Her katılımcı kedisiyle bir odada iki dakika geçirdi, daha sonra orayı iki dakikalığına terk etti, son olarak iki dakika için tekrar odaya geri döndü.

Bu sırada kedilerin davranışlarını inceleyen araştırmacılar, kedilerin yüzde 64’ünün sahibiyle tekrar birleştiğinde daha az stres belirtisi gösterdiğini saptadı. Bakıcısı odaya dönen çoğu kedinin, sahibinin etrafında dolaştığını ve daha yakın temasta bulunduğu belirtildi.

Araştırmayı ‘Current Biology’ dergisi için kaleme alan uzmanlar, “Araştırma sayısının az olmasına rağmen, elimizdeki bulgular kedilerin sosyal biliş yeteneklerini hafife almış olabileceğimizi ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

'ARAŞTIRMADA BAZI EKSİK UNSURLAR VAR'

photo-1514888286974-6c03e2ca1dba

Ancak araştırma bilim çevrelerinde itirazlarla karşılandı. İngiltere’deki Lincoln Üniversitesi’nde Veteriner Davranışsal Tıp alanında uzman olan Prof. Daniel Mills, araştırmanın bazı eksik unsurları olduğunu söyledi.

Mills, araştırmacıların diğer olası bağlanma tiplerini göz önünde bulundurmadığını ayrıca kedilerin sahipleri dışında yabancı kişilere karşı nasıl tepki vereceğinin hesaba katılmadığını belirtti. Mills, kedilerin belli bir kişi yerine genel olarak herhangi bir insanın varlığına yakınlık göstermiş olabileceğine dikkat çekti.

'OLASILIK DAHİLİNDE DEĞİL'

Nottingham Trent Üniversitesi’nden Dr. Lauren Finka da yetersizlik konusunda Mills’e katıldı. Finka, “Çocukların ve köpeklerin aksine kedilerin bakıcılarıyla güçlü ve güvenli bir ilişki geliştirmeye dair doğuştan gelen bir ihtiyaçları olması pek olasılık dahilinde değil. Bu daha çok kedilerin kişilikleri, daha önceki sosyallikleri ve bizim onlara nasıl baktığımızla ilgili” yorumunu yaptı.

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
O bir Türk! Bu yöntemle 9 ayda 27 ülke gezdiO bir Türk! Bu yöntemle 9 ayda 27 ülke gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kediler kediler ve sahipleri evcil hayvanlar ilginç haberler bilimsel araştırma

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Başsavcılıktan açıklama geldi

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Başsavcılıktan açıklama geldi

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar

Sünnet düğünündeki twerk dansı olay yarattı!

Sünnet düğünündeki twerk dansı olay yarattı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!

Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu yöntemle 9 ayda 27 ülke gezdi!

O bir Türk! Bu yöntemle 9 ayda 27 ülke gezdi

Torun baldan tatlıdır! Kılıktan kılığa girdiler

Torun baldan tatlıdır! Kılıktan kılığa girdiler

Okuldaki ilk günün ardından hayattan bezen 27 çocuk!

Okuldaki ilk günün ardından hayattan bezen 27 çocuk!

2019’un en komik hayvanları! Finalistler belli oldu

2019’un en komik hayvanları! Finalistler belli oldu

Bu iki farklı ırkın yavrusu sizce neye benzer? İşte yanıtı...

Bu iki farklı ırkın yavrusu sizce neye benzer? İşte yanıtı...

Bir anda tüm şehri bastılar! İşte o inanılmaz anlar...

Bir anda tüm şehri bastılar! İşte o inanılmaz anlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.