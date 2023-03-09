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Bilim kurgu sevenleri sinema salonlarına çekecek! Yeni ‘Alien’ filminin oyuncu kadrosu belli oldu

09.03.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1979 yılında ilk kez vizyona giren bilim kurgu türünün sinemadaki kült yapımları arasında gösterilen Alien serisinin yeni filmini oyuncu kadrosu kesinleşti. Yönetmen koltuğunda Fede Alvarez’in yer alacağı filmde Isabela Merced, Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn ve Aileen Wu gibi isimler yer alacak.

Bilim kurgu sevenleri sinema salonlarına çekecek! Yeni ‘Alien’ filminin oyuncu kadrosu belli oldu

Dünya dışı varlıkların savaşını anlatan Alien serisi Ridley Scott yönetmenliğinde 1979 yılında sinema serüvenine başlamıştı. Seri sekiz film, çizgi roman ve pek çok oyunla devam etmişti. 2017 yılında Alien: Covenant ile yönetmen koltuğuna oturan Ridley Scott'ın ardından bilim kurgu serisinin yeni filmi, Fede Alvarez’in yönetmenliğinde bir kez daha sinema seyircisinin karşısına çıkacak.

ÇEKİM TARİHİ AÇIKLANDI

Henüz filmin ismine ve konusuna dair net bir açıklama bulunmasa da yeni Alien filminin çekimlerinin 9 Mart 2023 tarihinde başlayacağı açıklandı. Serinin yeni filmi konusunda stüdyo sadece, "uzak bir dünyada bir grup genç, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulurlar." açıklamasını yaptı.

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