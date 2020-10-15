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Bilimkurgu hayranlarının hayali gerçek oldu: 'Ev yapımı ışın kılıcı!'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ünlü Youtuber The Hacksmith sıcaklığı 2 bin 200 dereceye kadar ulaşan gerçek bir ışın kılıcı yaptı. Youtuber kanalında, gerçek bir ışın kılıcının nasıl yapılacağını gösterdi.

Bilimkurgu hayranlarının hayali gerçek oldu: 'Ev yapımı ışın kılıcı!'

The Hacksmith isimli Youtube kanalı, şimdiye kadar filmlerde gördüğümüz birçok ikonik silahı gerçeğe dönüştürmüştü. James Hobson bu sefer bilimkurgu meraklılarının hayallerini süsleyen bir silahla karşımıza çıktı: Jedi’lar için “gerçek” bir ışın kılıcı.

Şimdiye kadar birçok Star Wars hayranı, gerçek bir ışın kılıcı icat etmeye çalıştı. Ancak yapılan kılıçlar, filmdekilerden farklı olarak, kabzasına geri çekilemiyordu ve metal boru kullanılarak üretilmişti.

Youtuber ve mühendis James Hobson ise “Make It Real” serisinde kabzasına geri çekilebilen, plazma temelli ilk ışın kılıcını oluşturdu.

Lazer mühendisliğinin tekniklerini kullanan Hobson, icadını nasıl yaptığını Youtube kanalına yüklediği videoda anlattı.

Hobson laminer akış ilkesini kullanarak ürettiği ışın kılıcını, “Tüm bu yeni ekipmanlara ve yeteneklere rağmen termodinamik kanunlarına hala bağlıyız" diye açıkladı.

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Hobson ve ekip arkadaşları Dave Bonhoff, Ian Hillier ve Darryl Sherk, ek kimyasallar kullanarak ışın kılıcının rengini değiştirmeyi de başardı. Örneğin sodyum klorür (sofra tuzu), ışık huzmesini sarıya çeviriyor. Tıpkı Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi’nde (Star Wars: The Rise of Skywalker) Rey'in kullandığı kılıç gibi.

Mühendis, bu denli büyük bir enerjiyi kontrol edebilmek için ışın kılıcını gaz akışını kontrol edebilen bir devreyle güç kaynağı görevi gören özel yapım bir sırt çantasına bağladıklarını söyledi.

Hobson’ın “Çok parlak, buna bakmak canımı yakıyor” dediği ışın kılıcının sıcaklığı ise 2 bin 200 dereceye kadar ulaşıyor.


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