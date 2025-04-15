Bilimle gelen gurur: Soma BİLSEM Türkiye finallerinde!

Manisa'nın Soma ilçesinde bilimsel eğitime verilen önem meyvelerini vermeye devam ediyor. Soma Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ege Bölge Finali’nde 1 birincilik ve 1 ikincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Genç bilim insanları, bu derecelerle hem Soma’nın hem de Manisa’nın gururu oldu.

'BABİ FOR BABİES' PROJESİ

TÜBİTAK’ın prestijli yarışmasında dört projeyle yer alan Soma BİLSEM, iki derece elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Teknoloji Tasarım alanında Cennet Erva Gökyer, Elif Ebrar Demirtaş ve Melek Çılgıdır, danışman öğretmenleri Zeynep Yılmaz rehberliğinde hazırladıkları bebeklerdeki tehlikeli ateş durumlarına karşı bluetooth bağlantılı yeni nesil ateş ölçer 'Babi for Babies' projesiyle Ege Bölge birincisi oldu. Bu başarıyla birlikte öğrenciler, Türkiye Finali'nde Soma’yı ve Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı.

'GELECEKTEN GELEN MASALLAR' PROJESİ

Türkçe alanında ise Simay Beyza Azimkar, öğretmeni Derya Deniz Karameşe danışmanlığında hazırladığı 'Gelecekten gelen masallar' projesi ile Ege Bölge ikinciliği elde etti.

"ÜRETEN BİR NESİL YETİŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Soma İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, dereceye giren öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, "TÜBİTAK gibi prestijli ve akademik derinliği olan bir yarışmada, ilçemizin adını hem bölge hem de Türkiye finaline taşıyan öğrencilerimizi ve onları büyük bir özveriyle yönlendiren öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum. Bu başarılar, ilçemizdeki eğitim kalitesinin ve bilime verilen önemin somut bir yansımasıdır. Bilimle iç içe, sorgulayan ve üreten bir nesil yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Soma BİLSEM yönetimine, danışman öğretmenlere, öğrencilere ve onları her adımda destekleyen ailelerine teşekkür eden Dikici, gençlerin bilimsel düşünceyle büyümesi için desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye Finali’nde yarışacak olan öğrencilere başarılar dileyen Dikici, Soma’nın adının bilimde de zirvede olacağına inandıklarını belirtti.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır