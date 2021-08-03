Bilimsel cevap! Saçlarınızın neden beyazladığını hiç düşündünüz mü?

Beyazlayan saçlar hem erkeklerin hem de kadınların yakındığı, çözüm bulmak için kozmetik ürünlerine başvurdukları doğal bir süreçtir. Pek çok kişi saç beyazlamasının yaşlanmanın etkisiyle olduğu konusunda hem fikirdir. Peki saçların neden beyazladığını hiç düşünüz mü?

Saçların beyazlamasını etkileyen birçok faktör bulunuyor. Saç rengini ve ten rengini belirleyen kimyasala melanin deniyor. Zaman içinde saçtaki pigment hücreleri ölüyor. Bu da saçın grileşmesine ve beyazlaşmasına neden oluyor. Bazı insanların saçları erken yaşta beyazlarken diğerleri bu durumu daha geç yaşlarda yaşıyor. Saçın beyazlama süreci büyük ölçüde genetik özellikler ile melanin üretimini ve depolanmasını düzenleyen IRF4 genine bağlıdır. Saç beyazlamasının genetik faktörlerle sınırlı olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Genetik faktörlerin yanında saç beyazlamasına neden olan çevresel durumlarda yaşanıyor. Bunlardan biri stres. Yakın zamanda yapılan bir araştırma stresin saçların erkenden beyazlamasına neden olduğunu kanıtladı.

Bu araştırmada bilim insanları gönüllülerin saçlarındaki protein seviyelerini karşılaştırarak psikolojik stresin hücrelerde enerji üreten mitokondriyi etkilediğini saptadılar. Stres dışında vejetaryen olmak, B12 vitamini eksikliği ve vitiligo gibi bazı rahatsızlıkların saçların beyazlamasını etkilediği biliniyor.



