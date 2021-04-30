Bilimsel yanıtı açıklandı! Öpüşürken neden gözlerinizi kapatırsınız?

Dünyada kırılan en uzun öpücük rekoru ise 58 saat, 35 dakika ve 58 saniye sürdü. Bu rekoru denemenin ötesinde aslında bütün öpüşmeler sırasında taraflar gözlerini kapatır. Tamamen refleks olan göz kapatmanın nedeni ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu merak bilim insanlarının da etkisi altına aldı ve konu üzerine bilimsel araştırmalar yapıldı. Bilim insanları çok merak edilen o sorunun cevabını verdi.

ODAKLANMA İSTEĞİ

Öpüşürken gözler genellikle istemsizce kapanır. Bu aşamada aslında gözlerini kapatmayan kişilerin olduğunu da belirtmemiz gerekir. University of Londan’da yürütülen bir araştırma, öpüşürken gözleri kapamanın nedeninin, beynin o ana daha fazla odaklanmak istemesi olduğunu ortaya koydu. Dudaklardan gelen yoğun uyarılar sebebiyle, insan beyni görsel uyarıları düzgün bir şekilde algılayamıyor. Etrafta çok fazla görsel veya dikkat dağıtıcı şey olduğunda beynimizin odaklanması zorlaşıyor.

DİĞER DUYULARI HAREKETE GEÇİRMEK

Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, dokunma duyusunun aktif ve yoğun bir şekilde çalışması aslında aynı anda çevredeki görsel uyarılara bağlı olarak değişir. Gözleri kapattığınızda ise dikkat dağınıklığından kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda diğer duyularınızında harekete geçmesine olanak tanıyorsunuz.