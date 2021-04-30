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Bilimsel yanıtı açıklandı! Öpüşürken neden gözlerinizi kapatırsınız?

Seray Üstün Seray Üstün
30.04.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kişiye dokunmak aslında sevginin en somut göstergelerinden biridir. Toplumsal tabular içerisinde oldukça mahrem olarak kabul edilen konulardan biri dokunmanın bir çeşidi olan öpüşmektir. Öpüşmek partnerlerinin birbirine olan sevgilerini gösterdikleri en özel andır. Öpüşme sırasında çiftlerin gözlerini kapattığına denk gelmişsinizdir. Bu dünya genelinde yaygın olan bir göstergedir. Peki neden insanlar öpüşürken gözlerini kapatır?

Bilimsel yanıtı açıklandı! Öpüşürken neden gözlerinizi kapatırsınız?

Dünyada kırılan en uzun öpücük rekoru ise 58 saat, 35 dakika ve 58 saniye sürdü. Bu rekoru denemenin ötesinde aslında bütün öpüşmeler sırasında taraflar gözlerini kapatır. Tamamen refleks olan göz kapatmanın nedeni ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu merak bilim insanlarının da etkisi altına aldı ve konu üzerine bilimsel araştırmalar yapıldı. Bilim insanları çok merak edilen o sorunun cevabını verdi.

ODAKLANMA İSTEĞİ

Öpüşürken gözler genellikle istemsizce kapanır. Bu aşamada aslında gözlerini kapatmayan kişilerin olduğunu da belirtmemiz gerekir. University of Londan’da yürütülen bir araştırma, öpüşürken gözleri kapamanın nedeninin, beynin o ana daha fazla odaklanmak istemesi olduğunu ortaya koydu. Dudaklardan gelen yoğun uyarılar sebebiyle, insan beyni görsel uyarıları düzgün bir şekilde algılayamıyor. Etrafta çok fazla görsel veya dikkat dağıtıcı şey olduğunda beynimizin odaklanması zorlaşıyor.

DİĞER DUYULARI HAREKETE GEÇİRMEK

Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, dokunma duyusunun aktif ve yoğun bir şekilde çalışması aslında aynı anda çevredeki görsel uyarılara bağlı olarak değişir. Gözleri kapattığınızda ise dikkat dağınıklığından kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda diğer duyularınızında harekete geçmesine olanak tanıyorsunuz.

DAHA AZ SAVUNMASIZ HİSSETTİRİR

Öpüşme eylemi partnerleri savunmasız hissettirebilir. Durum bazıları için garip ve tuhaftır. Öpüşmeden önce otomatik olarak taraflar gözlerini kapatmayı tercih eder. Böylece durumu daha kabul edilebilir kılar ve savunmasızlık hissi azalır.

KARŞINDAKİ KİŞİYİ DÜŞÜNMEK

Göz teması aslında iletişimin ve bir ilişkinin temelini oluşturur. Ancak gözleri açık olarak öpüşmek karşı tarafa biraz ürkütücü gelebilir.

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