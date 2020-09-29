Bilimsel olarak kanıtlandı! Kalbi güçlendiren en önemli besin

Kalp sağlığını korumak için yediğiniz besinler de son derece önemli. Doğru beslenerek kalp krizi riskini en aza indirmek mümkün. İşte bilimsel olarak faydası kanıtlanmış besinler. OMEGA-3 Kalp ve damar dostu takviye gıdaların başında Omega-3 geliyor. Kolesterol düşürücü etkisi de olan Omega-3’ler düzenli tüketildiğinde kalp hastalığı gelişimini ve kalp krizi riskini düşürüyor. Hayvansal omega-3 kaynaklarının başında balıklar geliyor. Özellikle somon, uskumru, hamsi, istavrit, sardalya ve ton balığının omega-3 seviyesi oldukça yüksek. Günlük 4 gram omega-3 alımı için cinsine göre değişmekle birlikte ortalama 150-250 gram balık tüketmek gerekiyor. Ancak dikkat! Balığın pişirilme şekli Omega-3 seviyesini etkiliyor. Tavada yağda kızaran balık yerine ızgara ve fırınlanmış balık tercih edin. Bitkisel omega-3 kaynaklarının başında ise ceviz, badem, fındık, lahana, semizotu, ıspanak ve soya fasulyesi gibi besinler geliyor. Omega-3 içerikli besinleri düzenli tüketmek gerekir. Vegan veya vejetaryen beslenen kişiler mutlaka hayvansal Omega-3 takviyesi almalıdır. Hekiminize danışmadan gelişigüzel Omega-3 takviyesi almayı

D VİTAMİNİ D vitamini vücut yapımız için son derece önemli bir vitamin olup birçok farklı hücrenin sağlıklı kalmasında kritik rol oynuyor. Eksikliğinde başta kemik yapısında bozulma olmak üzere birçok hastalık yüzdesinde artış olurken insanlarda beklenen ömür süresini de kısaltıyor. D vitamininin kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri var. Yeterli seviyedeki D vitamini kalp krizi ve kalp yetersizliği riskini azaltırken tansiyonu düzenliyor. Kritik düzeyde D vitamini düşük olanlarda kalp krizi riski ikiye katlanıyor. D vitamini en rahat güneşlenme ile alınabildiği için sonbahar ve kış döneminde D vitamini eksikliği gelişebiliyor. D vitamini içeren başlıca besinler arasında somon, sardalye, uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı, süt ve yoğurt, lifli tahıl ürünleri, et ve portakal suyu yer alıyor. Güneşle vücutta üretilen D vitamini etkisi 2 aya kadar devam edebilirken, dışardan takviye olarak alınan D vitamini etkisi genelde 2 haftada kayboluyor. Takviye D vitamini bu şartlar göz önünde bulundurularak doktor tavsiyesine göre alınmalı. Besinlerle alınan D vitamini genelde tek başına günlük ihtiyacı karşılamıyor.

Bu nedenle sonbahar ve kış döneminde D vitamini takviyesini ilaç olarak almak gerekir. Ancak kişiler mutlaka kan düzeylerine baktırmalı ve doktor önerisi ile tedaviye başlamalı.

NİTRİK OKSİT Kalp ve damar sağlığını doğrudan etkileyen bir madde olan nitrik oksit salınımı ile damarlarda genişleme olup kan basıncı düşüyor. Damar sertliğinin başlangıcındaki ana mekanizmalardan biri hücrelerin nitrik oksit salma yeteneklerini yitirmesi! Nitrik oksit dışarıdan doğrudan alınmıyor. Balık, et, hububat, kuru yemiş gibi gıdalarda bulunan arjinin ve sitrulin aminoasitleri ile özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunan nitrat vücut içerisinde nitrik oksite dönüşerek olumlu etki yapıyor. Meyvelerin yapısında bulunan ve güçlü bir antioksidan olan flavonoidler de nitrik oksit salınımını artırıyor. Nitrik oksiti artıran takviye gıdalar fazla kullanıldığında mide ve bağırsak düzenini bozabiliyor. Bu nedenle bu takviyeler doktor önerisine göre alınmalı. Takviye gıda yanında C vitamini, E vitamini, glutatyon gibi antioksidanlar ve düzenli egzersiz de vücuttaki nitrik oksit üretimini artırıyor. MAGNEZYUM Vücut için oldukça önemli bir mineral olan ve kan basıncını düzenleyen magnezyum, birçok hücresel faaliyette görev alıyor; iltihabi reaksiyonu baskılıyor.

Magnezyum düşüklüğü özellikle kalp üzerinde olumsuz etki gösterebiliyor, damar sertliğinin ilerlemesini hızlandırıyor ve ciddi ritim bozukluklarına yol açabiliyor.

Magnezyum birçok gıda ile alınabilir. Kabak çekirdeği, ıspanak, avokado, somon ve ton balıkları, bitter çikolata magnezyum açısından zengin. Gıda ile yeterli magnezyum alamayan kişilerin doktor tavsiyesine göre magnezyum takviyesi alması faydalı olacaktır.