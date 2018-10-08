Bilinçlenelim, bilinçlendirelim: Gıda teröristlerinin hilelerinden uzak kalmanızı sağlayacak bilgiler

Kırmızı et

Karşılaşılabilecek riskler

Toksoplazma, şarbon, kist hidatik, brusella ve tenya.

Korunmak için;

Kırmızı eti nereden aldığınız bu noktada çok çok önemli. Kesinlikle kaliteli, bilinirliği yüksek yerlerden et almaya özen gösterin. Çözülmüş etleri tekrar tekrar dondurmayın, bu durumda bakteri üretimini hızlandıracaksınız. Etleri çözünmesi için kalorifer peteklerinin üzerinde kesinlikle bekletmeyin. Buzdolabının içinde çözünmeye bırakın.

Çiğ et ile temas eden bıçaki kesme tahtası gibi malzemeleri sonrasında iyi bir şekilde dezenfekte etmelisiniz. Kontrol dışı kesim yapılan yerlerden ne et ne de sakatat almamalısınız. Hamileler bahsettiğimiz rahatsızlıklardan korunmak için çıplak elle ete dokunmamalı.

Tavuk

Karşılaşılabilecek riskler

Kuş gribi, kuş tüberkülozu, çiçek hastalığı, kanatlı lökozu, tavuk mantarı, tavuk vebası ve psittakozis enfeksiyonu.

Korunmak için:

Tavuğu pişirdikten sonra tekrar tekrar ısıtmak bakteri çoğalmasına neden olduğu için son derece tehlikelidir. Bu yüzden tüketebileceğiniz miktarda pişirmek en doğrusu. Kırmızı ette yaptığımız uyarıtavuk için de geçerli; denetimsiz ve bilinirliği olmayan hiçbir yerden tavuk temin etmeyin. Güvenilir marka tüketmeniz gereklidir.