Bilinçlenelim, bilinçlendirelim: Gıda teröristlerinin hilelerinden uzak kalmanızı sağlayacak bilgiler

Karşılaşılabilecek riskler
Toksoplazma, şarbon, kist hidatik, brusella ve tenya.
Korunmak için;
Kırmızı eti nereden aldığınız bu noktada çok çok önemli. Kesinlikle kaliteli, bilinirliği yüksek yerlerden et almaya özen gösterin. Çözülmüş etleri tekrar tekrar dondurmayın, bu durumda bakteri üretimini hızlandıracaksınız. Etleri çözünmesi için kalorifer peteklerinin üzerinde kesinlikle bekletmeyin. Buzdolabının içinde çözünmeye bırakın.
Çiğ et ile temas eden bıçaki kesme tahtası gibi malzemeleri sonrasında iyi bir şekilde dezenfekte etmelisiniz. Kontrol dışı kesim yapılan yerlerden ne et ne de sakatat almamalısınız. Hamileler bahsettiğimiz rahatsızlıklardan korunmak için çıplak elle ete dokunmamalı.
Karşılaşılabilecek riskler
Kuş gribi, kuş tüberkülozu, çiçek hastalığı, kanatlı lökozu, tavuk mantarı, tavuk vebası ve psittakozis enfeksiyonu.
Korunmak için:
Tavuğu pişirdikten sonra tekrar tekrar ısıtmak bakteri çoğalmasına neden olduğu için son derece tehlikelidir. Bu yüzden tüketebileceğiniz miktarda pişirmek en doğrusu. Kırmızı ette yaptığımız uyarıtavuk için de geçerli; denetimsiz ve bilinirliği olmayan hiçbir yerden tavuk temin etmeyin. Güvenilir marka tüketmeniz gereklidir.
Dışarıda tavuk yerken de çok dikkatli olmanız gerekiyor. Gitiiğiniz restoranlara güveniniz tam değilse kesinlikle tavuk siparişi vermeyin. Tavuğun saklama koşullarına dikkat edin. Marketlerde kasap reyonunun ve buzluk dışında duran, özellikle indirimde olan gıdalara bulaşmayın.
Karşılaşılabilecek riskler
Besin zehirlenmesi, tifo, bağırsak tüberkülozu, brusella.
Açıkta satılan sütlere bulaşmayın çünkü bu sütlerede hile yapılma ihtimali çok yüksek ve anlaşılması zor. Kimi açık sütlere karbonat eklenebiliyor bu da sindirim sisteminize zarar veren bir durum. Karbonatın yanı sıra açıkm sütlere su katılma ihtimali de son derece yüksek.
Karşılaşılabilecek riskler
Zehirlenme ve parkinson gibi hastalıklara neden olan ağır metal birikmesi...
Korunmak için:
Derisi parlak olmayan, solgun gözleri olan ve kas tonusu bozulmuş olan balıkların zehirleme ihtimali çok yüksektir. Muhakkak bu kontrollü yaptıktan sonra balığı satın alın. Balığın avlandığı yer de son derece önemli. Atık su, kanalizasyon ve kimyasal bulaşma söz konusu olan yerlerde avlanma yapılması tehlikelidir. Aldığınız yerin güvenilirliği bu noktada çok önemli.
Nereden çıkarıldığı belli olmayan midyeler yenmemeli çünkü ağır metal yüklü olan midyeler ciddi zehirlenmelere sebebiyet verebilir.
Karşılaşılabilecek riskler
İnsanda hastalık yapan bakteri türlerinin isimleri salmonella ve patojenik escherichiacoli: Salmonellaenterica'nın bağırsak enfeksiyonuna neden olan bir bakteri ve pişirilmeden tüketilen sebze ve meyvelerden insana bulaşır.
Korunmak için
Doğru bildiğimiz bir yanlış var: Meyve ve sebzeleri sirkeli suda yıkamak bakterileri öldürse de pestisitlerin daha zararlı hale gelmesine neden oluyor. Pestisitlerden arındırılmaları için alkali suda yıkanmaları gerekiyor. Klorlu suda yıkamak en doğru yöntemdir.
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