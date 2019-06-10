Bilinçsizce değiştirilen beslenme alışkanlıklarının size nasıl bir dönüşü olacağını hiç düşündünüz mü?

Alışkanlıklarımız hatalı, eksik ve yanlış olduğunda tansiyon hastalığı, şeker, kalp hastalarında görülen düzensiz nabız ritimleri veya aniden gelen kısa süreli baş dönmeleri görülür. Beslenme kültüründeki değişiklikten en çok etkilenen organımız bağırsaklar ve ona bağlı oluşum gösteren kabızlık sorunudur ki dikkat edilmediği takdirde bağırsak kanserine sebebiyet verebilmektedir. Tıp dilinde anorektal hastalık olarak adından söz ettiren bu problem makat hastalıklarının da habercisidir. Bahsettiğimiz bu hastalıklar içerisinde en bilinenleri ve en çok karşılaşılanları arasında hemoroid, fissür ve fistül gelmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi bu hastalıkların önüne geçebilmek için uzman bir doktor veya diyetisyen yardımı ile beslenme alışkanlıklarınızı düzenlemelisiniz. Kişi değişim sürecine girebilmek için önce kendini buna hazır hissetmeli, değişime inanmalı, hayatına dahil edeceği yeniliklerin sebepleri ve sonuçları ile bütününün farkında olmalıdır.

Gün içerisinde tükettiğiniz besinlere özen göstermelisiniz özellikle protein ve yağ oranı yüksek gıdalarda bir kez daha düşünmelisiniz yüksek yağ –protein oranı kaynaklı kabızlık problemi yaşayabilirsiniz. Kabız olduğunuzda bağırsaklar tembelleşir ve dışkı sert ve kuru olmaya başlar bunun sonucunda dışkının vücuttan atılmasını daha zor bir hale getirir. Bağırsak hareketlerinin tembelliği ya da çalışkanlığı tamamen tüketilen gıdalara entegre bir durumdur. Diyet yapan kişilerin diğer bireylere oranla yeme düzenleri farklılık göstereceğinden daha dikkatli özenli ve bilinçli olmalıdırlar. Çoğu kişinin severek tükettiği karbonhidrat bakımından zengin tahıllar, meyveler veya patates gibi yiyecekler kabızlık probleminin baş düşmanlarındandır. Yeme alışkanlıklarınızda lifli gıdaların fazla yer tutması sindirim sisteminize yardımcı olmaktadır fakat vücut bu besinlerden yoksun kaldığı an bağırsakların dengesi bozulur. Bu duruma ek olarak su tüketiminin de çok az olması vücudun dengesini bozmaktadır gün içerisinde 2,5 litreden az su içilmemelidir. Proteinin vücut içeriğinde artması durumunda böbreklere düşen görev iki katına çıkar. Genel olarak proteinlerin işlem görme süreleri oldukça uzun ve fazladır vücuda alınan proteinleri işleyebilmek için karaciğer ve böbrekler fazladan su kullanarak yararlı hale getirmeye çalışırlar. Fazladan kullanmış olduğu suyu var olandan alarak bu işlemi gerçekleştirir buda vücudun susuz kalarak, kabızlık probleminin oluşmasına neden olur. Vücudunuzda yeterli miktarda su olmaması sonucu gaita(dışkı) sertleşir ve kabızlığa sebep olur. Tuvalette dışkılama ihtiyacı giderilirken anüs bölgesinin zorlanması aşırı derece ıkınma makat bölgesinde anal fissür yani çatlak meydana oluşmasına neden olmaktadır.