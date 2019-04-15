Türünün bilinen son örneğiydi, öldü!

BBC'nin haberine göre, dev dişi Yangtze kaplumbağası, Çin'in güneyinde Suco hayvanat bahçesinde öldü.
Uzmanların ölümünden 24 saat önce 90 yaşının üzerindeki kaplumbağaya beşinci kez aşılama işlemi yapmaya çalıştığı ifade edildi.
Kaplumbağanın ölüm nedeninin araştırıldığı ve yumurtalık dokusunun gelecekteki çalışmalar için alındığı kaydedildi.
Dişinin ölümünün ardından Suco hayvanat bahçesinde sadece bir erkek Yangtze kaplumbağası kalırken, bu türlerden iki tane de Vietnam'da bulunduğu belirtiliyor.
"Rafetus swinhoei" olarak da anılan, yaşam alanları Yangtze Nehri'nin geçtiği delta olan Yangtze kaplumbağasının nesli, avlanma ve doğal ortamlarının yıkımı nedeniyle kritik düzeyde tehlikede.
Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti
67 yaşındaki zanlı çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi! Uzmanlar uyardı
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'salgın' genelgesi
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum