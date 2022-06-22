Bilinenin aksine bunları mutlaka pişirmelisiniz: Pişirdiğinizde daha da sağlıklı olan besinler

Yemek pişirmek için çok sıcak olduğunda, doğranmış taze sebzelerden oluşan bir salata yapmak en kolayıdır. Taze sebze ve meyve seven biriyseniz genel olarak sağlığınız iyidir muhtemelen. Teesside Üniversitesi'nde Beslenme, Gıda ve Sağlık Bilimleri alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Laura Brown, yayınladığı makalede pişirildiğinde daha sağlıklı olan besinleri anlattı. Laura Brown, çiğ gıda diyetlerinin oldukça yeni bir trend olduğunu söyledi. Genel olarak herkes az pişen besinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. Brown, yazdığı yazıda, "Ancak, tüm yiyecekler çiğ yenildiğinde daha besleyici değildir" dedi.

"Aslında bazı sebzeler pişirildiğinde daha besleyici oluyor." diyen Laura Brown, bazı sebzelerin çok yönlü olduğunu ve her türlü sağlıklı olduğunu belirtti. Brown, gıdaların pişirilme şeklinin daha önemli olduğunun altını çizdi.

Sıcaklık, pişirme süresi ve su miktarı ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla besin kaybı olur. Vitaminler pişirme suyunda kaybolabilir, bu yüzden uzmanlar sebzeyi haşlama yerine buharda pişirmeyi veya kavurmayı tavsiye ediyor.

PİŞİRİLDİĞİNDE DAHA FAYDALI OLAN BESİNLER

ISPANAK

Ispanak, demir, magnezyum, kalsiyum ve çinko dahil olmak üzere besinler açısından zengindir. Ancak, bu vitaminler ıspanak pişirildiğinde daha kolay emilir.

Ispanağı pişirmek, bağlı kalsiyumu serbest bırakarak vücudun emmesini daha kolay hale getirir. Araştırmalar ayrıca ıspanağı buharda pişirmenin folat (B9) düzeylerini koruduğunu ve bu da belirli kanser riskini azaltabileceğini öne sürüyor.

DOMATES

Genelde çiğ olarak yenen domates pişirildiğinde antioksidan likopeni büyük ölçüde artar. Likopen, kalp hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere bir dizi kronik hastalık riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilmiştir.

HAVUÇ

Havuçlar piştiğinde vücudun A vitaminine dönüştürdüğü karotenoid adı verilen bir madde olan beta-karoten çiğ havuçtan daha fazla ortaya çıkar. A vitamini kemik büyümesini, görmeyi ve bağışıklık sistemini destekler.

Havucun gerçek potansiyelini artırmak için havuçları dilimlemeden bütün olarak haşlamalısınız. Havuçları bu şekilde pişirmek antioksidan güçlerini ikiye katlıyor.

DOLMALIK BİBER

Biberler hem pişmiş hem de çiğ olarak lezzetlidir. Ancak bağışıklık sistemini güçlendiren yüksek antioksidan özelliklerini korumak için biberleri pişirerek tüketin.

MANTAR

Mantarlar, pişirme sırasında açığa çıkan büyük miktarda antioksidan ergotionin içerir. Antioksidanlar, hücrelerimize zarar verebilecek, hastalığa ve yaşlanmaya neden olabilecek kimyasallar olan 'serbest radikalleri' parçalamaya yardımcı olur.



