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Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi kiraz sapı çayı ve kiraz sapı çayı faydaları

02.06.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Albenisi yüksek kirazlar tezgahlarda yerini aldı. Yaz ayının en önemli sembollerinden biri olan kiraz tatlı mı tatlı meyvelerin başında gelir. Kirazları yedikten sonra çekirdeğini ve sapını genelde çöpe atarız. Aslında kiraz tek başına değil! Kiraz çekirdeği ve kiraz sapı da en az kiraz kadar faydalı. İşte kiraz sapı çayının faydaları ve kiraz sapı çayı tarifi...

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi kiraz sapı çayı ve kiraz sapı çayı faydaları

Kiraz, kolesterol ve kan şekerini dengeler, vücudumuzu toksinlerden arındırır. Yaz meyvesi olan kiraz, tezgahlarda yerini almaya başladı. Çekirdeğiyle sapıyla hem görüntüsü şirin olan kiraz hem de tadıyla ağızları sulandırıyor. Kirazın çekirdeği ve sapı da en az kiraz kadar faydalı.

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KİRAZIN FAYDALARI

  • Vücudumuzu toksinlerden arındırır.
  • İçerdiği antioksidanlar kansere karşı koruyucudur.
  • Kolesterol ve kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.
  • A, B, C vitamini, magnezyum ve kalsiyum açısından zengindir.
  • İçerdiği A vitamini ile cildimizi güzelleştirir, çocuklarda büyümeye yardımcıdır.
  • Yüksek pektin ve çözülebilir lif sayesinde, kolesterolü düşürücü etki gösterir.
  • Fosfor zengini kiraz sinir sistemini güçlendirir, sakinleştirme özelliği vardır.
  • Gut ve romatoid artrit gibi eklem rahatsızlığı olanların kiraz tüketimi, ağrılarını azaltabilir.
  • Kirazın sapları idrar söktürücüdür.
  • Kabızlığı önlemede etkilidir.
  • Bağışıklık sistemi fonksiyonunda önemli bir yeri olan melatonin içerir.
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KİRAZ ÇEKİRDİKLERİNİ VE SAPLARINI KESİNLİKLE ÇÖPE ATMAYIN

Kirazların çekirdeklerini ve saplarını atmamak, size sağlık için ucuz ve faydalı bitki çayları ortaya çıkarabilir. Genellikle bunlar en vitamin yüklü kısımlardır ve vücut üzerinde gerçekten faydalı etkileri olabilir. Aslında, yıkanmış ve kurutulmuş çiçek sapları ile bir bitki çayı yapmanızı öneririz.

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KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Özellikle ödem atmasının yanı sıra idrar sökücü etkisi sayesinde kiraz sapı çayı çok sayıda rahatsızlığın önüne geçiyor. Peki kiraz sapı çay nasıl hazırlanır?

Bir bardak kaynamış suya 20 ila 25 adet arasında kurtulmuş kiraz sapını ilave edelim ve kısık ateşte 3-4 dakika civarında kaynattıktan sonra güzelce süzün. Bir hafta boyunca günde 1 bardak tüketmeniz yeterli olacaktır.


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