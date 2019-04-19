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Bill Clinton şaşırtmadı, Kama Sutra'yı seçti

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

Seks skandalları eşliğinde geldiği görevden bu yüzden azledilmenin kıyısından dönmüş eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Kama Sutra merakı medyanın diline düştü.

Bill Clinton şaşırtmadı, Kama Sutra'yı seçti

Antik Hint kültürünün 'yaşam sanatına' dair başyapıtı kabul edilmekle birlikte daha çok 'cinsel pozisyonlar kılavuzu' niteliğiyle tanınan Kama Sutra'ya Bill Clinton'ın gösterdiği ilgi, ünlü İngiliz kadın gazeteci Emily Maitlis tarafından manidar bulunarak gündeme getirildi.

BBC'nin Newsnight programını sunan Maitlis, konuk olduğu The Jonathan Ross Show'da, bir keresinde eski ABD Başkanı'nı bir otelin hediyelik eşya dükkanında bir kitabı büyük dikkatle incelerken gördüğünü anlattı:

"Doğrudan kitapların yanına gitti, ben de 'elbette kültürlü adamın hali bir başka oluyor' dedim içimden, herhalde imparatorluk hakkında bir şeyler okuyacak."

"Sonra eline bir kitap aldığında 'Tarih kitabına benzemiyor' diye düşündüm ve biraz daha yakınına gittim. 'İçinde metin varmış gibi durmuyor, ama bilindik bir kitaba benziyor' derken birden fark ettim ki elindeki Kama Sutra."

İngiliz kadın gazeteci bu sahneyi "Meğerse Clinton hediyelik eşya kitabında Kama Sutra arıyormuş. Ben de 'Tamamdır, hadi çaktırmadan kaçayım artık' yaptım" sözleriyle yorumladı.

Maitlis, Donald Trump'la ABD Başkanı seçilmesinden önceki bir karşılaşmasını da anlattı:

"Bana doğru geldi ve o maço erkek el sıkışmasından yaptı. Oldukça şaşırdım, çünkü onun mikrop fobisini ve bu yüzden el sıkışmadığını hepimiz sürekli duyuyorduk."

"Dedim ki 'Sizde mikrop fobisi var sanıyordum', o da 'Hayır, sen sözkonusu olduğunda yok. Seninle el sıkışırım. Ben onlarla el sıkışmıyorum' cevabını verdi. 'Lobinizde bulunan insanlarla mı' diye sorunca onayladı."

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Anahtar Kelimeler:
KAMA SUTRA BİLL CLİNTON HEDİYELİK EŞYA abd Hindistan

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