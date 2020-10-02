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Billions dizisi 6. sezon onayını adı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Showtime’ın sevilen yapımı Billions’a 6. sezon onayı çıktı. Paul Giamatti ve Damian Lewis'in başrolünü üstlendiği dizinin yarım kalan 5. sezonu 2021'de devam edecek.

Billions dizisi 6. sezon onayını adı

Billions, bir süre daha ekranda kalacak. Paul Giamatti ve Damian Lewis'in başrolünü üstlendiği dizi 6. sezon onayını aldı.

Showtime'da ekrana gelen dizi, pandemi nedeniyle çekimlerine ara verdiği için devam eden beşinci sezonuna 7. bölümde ara vermişti. Sezonun kalan beş bölümü 2021'de ekrana gelecek. Altıncı sezonun da gelecek yıl başlaması planlanıyor. Beşinci sezoon öncesi kadroya katılan ve milyarder iş adamı Mike Prince karakterini oynayan Corey Stoll, altıncı sezonda ana kadro oyuncusu olarak yer alacak.

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Billions'ın kadrosunda Asia Kate Dillon, Maggie Siff, David Costabile, Condola Rashad, Kelly AuCoin ve Jeffrey DeMunn gibi isimler de yer alıyor.

BILLONS KONUSU

Hırslı, başarılı yatırımcı Bobby Axe Axelrod ile zeki ve yüksek mertebedeki hükümet avukatı Chuck Rhodes arasındaki çatışmaları konu alıyor.


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