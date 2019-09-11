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Billur Kalkavan Buse Varol'a sert çıktı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 11.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

Billur Kalkavan'ın annelik ile ilgili sözlerine tepki gösteren Alişan'ın eşi Buse Varol açıklamasında "Burak'a 40 gün uykusuz aç kaldım kendim baktım" dedi. Kalkavan bu sözlere yanıt verdi

Billur Kalkavan Buse Varol'a sert çıktı!

Billur Kalkavan'ın annelikle ilgili açıklamaları tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili tartışmalara oyuncu Buse Varol da dahil oldu.

Oyuncu Billur Kalkavan, geçtiğimiz günlerde annelikle ilgili bir açıklamada bulunmuş ve "Şuradaki kedi, köpek, kertenkele, kuş hepsinin yavrusu oluyor. Kuşların her yıl 2-3 tane yavrusu oluyor, hiç kasılanı görmedim. Anne olmak da çok matah bir şey değil" demişti. Kalkavan'ın bu açıklaması sosyal medyada tartışma konusu olurken, 2. Sayfa programına katılan Buse Varol'a bu açıklama soruldu.

Kalkavan'a katılmadığını dile getiren Varol açıklamasında "Talihsiz bir açıklama yapmış. Çok büyük bir genelleme. Annelik çok kutsal bir şey. 'Pörtletmek' tabiri anne olmak isteyen kadınlara hakaret.

Bizim dadımız da Filipinli. 7 tane sertifikası var. Herkesin kendi tercihi. Burak'ı 40'ı çıkana kadar tek başıma büyüttüm. Uykusuz, aç kaldım" dedi.

Billur Kalkavan ise bu açıklamaya sosyal medyadan tepki gösterdi. Kalkavan açıklamasında "Alınanlar neden üstüne alındı; çünkü söylediklerim doğru canları acıdı. Zahmet olmuş 1,5 ay kendi bakmış vah vah!' dedi.

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