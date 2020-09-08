MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Billur Kalkavan genç sevgilisiyle plajda aşka geldi

Billur Kalkavan genç sevgilisiyle plajda aşka geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 15:13 | Son Güncelleme

'Eyvah Babam', 'Ihlamurlar Altında' ve 'Acayip Hikayeler' gibi dizilerle tanınan usta oyuncu Billur Kalkavan genç sevgilisi Buğra Bahadırlı ile plajda aşka geldi.

Billur Kalkavan genç sevgilisiyle plajda aşka geldi

Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen 57 yaşındaki Billur Kalkavan normalleşme sonrası soluğu tatilde aldı. Oyuncu Billur Kalkavan 36 yaşındaki sevgilisi Buğra Bahadırlı tatilin tadını çıkarıyor.

Bir süredir Gümüşdere'de tatil yapan Kalkavan ve sevgilisi İstanbul'a döndü ama soluğu yine plajda aldı. Plajda birbirinden romantik pozlar veren ikiliye beğeni yağdı.

IMG_7751

Kalkavan yaptığı paylaşıma "Yine leylekleri giderken gördüm geçen gün hüzünlendim. Çocukken de hep geldiklerinde mutlu olur, giderlerken de üzülürdüm. Kilyos'un son güzel günlerinden aşkım ve kankilerimle..." notunu düştü.

IMG_7753

2009’dan beri Buğra Bahadırlı ile aşk yaşayan Kalkavan, “Bunca şey yaşadım; uzun ilişkileri hep gereksiz ve sıkıcı buldum. Dahası tek eşliliğe hiç inanmadım. Ta ki Buğra’yı tanıyana kadar. 10 yıl nasıl çabuk geçmiş. Daha dün tanışmış gibiyiz” demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
'Ken Bebek'ti 'Barbie' oldu! Bodrum'da tatil yapıyor'Ken Bebek'ti 'Barbie' oldu! Bodrum'da tatil yapıyor
Sunucu değişti program yayınlanmadıSunucu değişti program yayınlanmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Estetik ameliyatlarıyla gündem olan Ken Bebek lakaplı Jessica Alves Bodrum'da!
'Ken Bebek'ti 'Barbie' oldu! Bodrum'da tatil yapıyor
Tuğba Ekinci minik bikinisiyle meydan okudu! 'Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek'
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Aleyna Çakır'ın tırnak içinde erkek DNA'sı bulundu
Canlı yayında açıkladı! Tırnak içinde erkek DNA'sı bulundu
Maria ile Mustafa dizisinin yıldızı Jessica May kimdir, nereli? Jessica May’in eşi kim?
Yeni diziyle ekranlara dönüyor!
Ebru Şallı anlattı Demet Akalın ve Alişan ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'i paylaştı! 'Annesinin kopyası'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.