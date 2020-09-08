Billur Kalkavan genç sevgilisiyle plajda aşka geldi

Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen 57 yaşındaki Billur Kalkavan normalleşme sonrası soluğu tatilde aldı. Oyuncu Billur Kalkavan 36 yaşındaki sevgilisi Buğra Bahadırlı tatilin tadını çıkarıyor.

Bir süredir Gümüşdere'de tatil yapan Kalkavan ve sevgilisi İstanbul'a döndü ama soluğu yine plajda aldı. Plajda birbirinden romantik pozlar veren ikiliye beğeni yağdı.

Kalkavan yaptığı paylaşıma "Yine leylekleri giderken gördüm geçen gün hüzünlendim. Çocukken de hep geldiklerinde mutlu olur, giderlerken de üzülürdüm. Kilyos'un son güzel günlerinden aşkım ve kankilerimle..." notunu düştü.

2009’dan beri Buğra Bahadırlı ile aşk yaşayan Kalkavan, “Bunca şey yaşadım; uzun ilişkileri hep gereksiz ve sıkıcı buldum. Dahası tek eşliliğe hiç inanmadım. Ta ki Buğra’yı tanıyana kadar. 10 yıl nasıl çabuk geçmiş. Daha dün tanışmış gibiyiz” demişti.



