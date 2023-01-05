BİLSEM (bireysel değerlendirme) sınavı ne zaman? 2023 BİLSEM sınav takvimi belli oldu!

BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme tarihleri MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Takvimde yer alan bilgilere göre ilk olarak yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınma işlemi yapılacak. Peki BİLSEM (bireysel değerlendirme) sınavı ne zaman? İşte detaylar...

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Öğrenciler yetenek alanlarına göre ,15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler 4 Ağustos 2023'te ilan edilecek.

BİLSEM 2023 TAKVİMİ

10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023- 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

