BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM SONUÇ EKRANI

BİLSEM sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için gözler MEB'den yapılacak açıklamalara çevrildi. 15 Mayıs 2023 – 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında sınava giren öğrencileri sonuç heyecanı sardı. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte tüm detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 15 Mayıs'ta başladı ve 28 Temmuz tarihine kadar devam etti. Adaylar bu aşamanın ardından kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenecekler. Kayıt hakkı için sonuçların açıklanması büyük bir heyecanla bekleniyor. BİLSEM sonuçları, www.meb.gov.tr sayfasında yayınlanacak.

BİLSEM'de kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos’ta ilan edilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılabilecek.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM'de kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapabilecekler.

BİLSEM KAYDI NASIL YAPILIR?

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

