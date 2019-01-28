Bim, şimdi de PlayStation 4 satacak

Son zamanlarda Bim ve A101 gibi marketlerin uygun fiyatlara akıllı telefon, konsol ve benzeri ürünler satmasına alıştık. Hatırlanacağı üzere Bim geçtiğimiz yıl hayli uygun bir fiyattan iPhone X satarak hayli isminden söz ettirmişti. Tabi ki iPhone X stoğu fazlasıyla sınırlı olunca, satılan mağaza sayısı da bir eldeki parmak sayısını geçmemişti.

Şimdi Bim yine çok konuşulacak bir kampanyayla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün itibariyle Bim mağazalarının camlarına asılan broşüre göre, süper market zinciri 1 Şubat itibariyle PlayStation 4 satmaya başlayacak.

Bim’de satılacak olan PS4’ün fiyatı ise 1999TL olarak belirlenmiş. Dilerseniz bahse konu broşüre aşağıdan göz atabilirsiniz.

Broşürden de net bir şekilde görüldüğü üzere Bim’de satılan PS4’ün yanında Red Dead Redemption 2 oyunu da yer alıyor. 500GB’lık modelin 2 yıl Türkiye garantisi olduğunu da hatırlatalım.

Şu anda 2 yıl Türkiye garantili PS4 modelleri 2200TL’den satılmakta. Red Dead Redemption 2 fiyatı ise 400TL civarlarında. Yani PS4 ve RDR2’yu dışarıdan ayrı ayrı alsanız en iyi ihtimalle cebinizden 2500TL çıkacak.

Dolayısıyla Bim’in satacağı PlayStation 4’ün hayli cazip durduğunu belirtmek gerekiyor. Oyunu çıktığınız anda cihaz size 1600TL’ye gelecek. Şu anda 2. el PS4 Slim’ler 1600TL’den satılmakta. Dolayısıyla fırsatınız varsa bu PS4’ü kaçırmayın.

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