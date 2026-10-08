Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Apple ile Samsung arasındaki yarışta sürpriz! Zirve el değiştirdi

Avrupa'da akıllı telefon sevkiyatlarındaki düşüş, satış kanallarını farklı ölçülerde etkiledi. Uygun fiyatlı telefon sevkiyatlarının azalması perakende kanalını olumsuz etkilerken mobil operatörler bu süreçten daha az etkilendi. Apple ise operatör kanalı üzerinden gerçekleştirilen akıllı telefon sevkiyatlarında Samsung'u geride bırakarak liderliğe yükseldi.

Apple ile Samsung arasındaki yarışta sürpriz! Zirve el değiştirdi
Enes Çırtlık

Counterpoint Research, ağustos ayında nisan-haziran döneminde Avrupa genelinde toplam 35 milyon akıllı telefon sevk edildiğini tahmin etmişti. Şimdi paylaşılan daha ayrıntılı veriler ise bu sevkiyatların perakende kanalı ve mobil operatörler arasındaki dağılımına odaklanıyor.

UYGUN FİYATLI TELEFONLARDAKİ DÜŞÜŞ PERAKENDECİLERİ VURDU

Counterpoint Research verilerine göre Avrupa'da perakende kanalı üzerinden gerçekleştirilen akıllı telefon sevkiyatları, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azaldı. Mobil operatörler üzerinden yapılan sevkiyatlarda ise düşüş yüzde 4 ile sınırlı kaldı.

Apple ile Samsung arasındaki yarışta sürpriz! Zirve el değiştirdi 1

Analistler, iki satış kanalı arasındaki bu farkı uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinde yaşanan daralmayla açıklıyor.

Bellek çipi krizinin etkisiyle giriş seviyesi cihaz sevkiyatlarında yaşanan düşüş, özellikle perakende kanalını olumsuz etkiledi. Çünkü bu cihazların sevkiyatları çoğunlukla bağımsız perakendeciler üzerinden gerçekleşiyordu.

Mobil operatörler ise perakendecilere kıyasla genellikle daha üst segment cihazlar sattıkları için uygun fiyatlı modellerdeki düşüşten daha az etkilendi. İki kanalda da sevkiyatlar azalırken operatör kanalı, perakende kanalına kıyasla daha sınırlı bir düşüş yaşadı.

APPLE, SAMSUNG'U GERİDE BIRAKARAK İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Verilerde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Apple'ın Avrupa'daki operatör kanalı sevkiyatlarında Samsung'u geride bırakması oldu.

Apple ile Samsung arasındaki yarışta sürpriz! Zirve el değiştirdi 2

Apple, yüzde 37'lik payla operatörler üzerinden en fazla akıllı telefon sevk eden marka konumuna yükseldi. Samsung ise yüzde 33'lük payla ikinci sırada yer aldı.

Apple ile Samsung arasındaki yarışta sürpriz! Zirve el değiştirdi 3

Bu oranların Avrupa akıllı telefon pazarının tamamını değil, yalnızca mobil operatörler üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatları kapsadığını belirtmek gerekiyor.

vivo ve Motorola ise operatör kanalında büyüme hızıyla öne çıkan markalar oldu.

OPERATÖR KANALINDAKİ EĞİLİMİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Counterpoint Research analistleri, önümüzdeki dönemde de operatör kanalının perakende kanalına kıyasla daha olumlu bir seyir izlemesini bekliyor.

Avrupa'daki son veriler, uygun fiyatlı telefon segmentinde yaşanan daralmanın bağımsız perakendeciler üzerinde daha belirgin bir etki yarattığını gösteriyor. Mobil operatörler ise daha üst segment cihazlara odaklanmaları sayesinde sevkiyatlardaki genel düşüşten daha az etkileniyor.

Kaynak: GSMArena

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahalleli toplaşıp evin damına toprak serdiMahalleli toplaşıp evin damına toprak serdi
Forza Horizon 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldıForza Horizon 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Samsung Avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değil"

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek hamle! Transferi İlkay Gündoğan bitirecek

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Çalıntı mı?

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Çalıntı mı?

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.