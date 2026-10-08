Apple ile Samsung arasındaki yarışta sürpriz! Zirve el değiştirdi

Counterpoint Research, ağustos ayında nisan-haziran döneminde Avrupa genelinde toplam 35 milyon akıllı telefon sevk edildiğini tahmin etmişti. Şimdi paylaşılan daha ayrıntılı veriler ise bu sevkiyatların perakende kanalı ve mobil operatörler arasındaki dağılımına odaklanıyor.

UYGUN FİYATLI TELEFONLARDAKİ DÜŞÜŞ PERAKENDECİLERİ VURDU

Counterpoint Research verilerine göre Avrupa'da perakende kanalı üzerinden gerçekleştirilen akıllı telefon sevkiyatları, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azaldı. Mobil operatörler üzerinden yapılan sevkiyatlarda ise düşüş yüzde 4 ile sınırlı kaldı.

Analistler, iki satış kanalı arasındaki bu farkı uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinde yaşanan daralmayla açıklıyor.

Bellek çipi krizinin etkisiyle giriş seviyesi cihaz sevkiyatlarında yaşanan düşüş, özellikle perakende kanalını olumsuz etkiledi. Çünkü bu cihazların sevkiyatları çoğunlukla bağımsız perakendeciler üzerinden gerçekleşiyordu.

Mobil operatörler ise perakendecilere kıyasla genellikle daha üst segment cihazlar sattıkları için uygun fiyatlı modellerdeki düşüşten daha az etkilendi. İki kanalda da sevkiyatlar azalırken operatör kanalı, perakende kanalına kıyasla daha sınırlı bir düşüş yaşadı.

APPLE, SAMSUNG'U GERİDE BIRAKARAK İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Verilerde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Apple'ın Avrupa'daki operatör kanalı sevkiyatlarında Samsung'u geride bırakması oldu.

Apple, yüzde 37'lik payla operatörler üzerinden en fazla akıllı telefon sevk eden marka konumuna yükseldi. Samsung ise yüzde 33'lük payla ikinci sırada yer aldı.

Bu oranların Avrupa akıllı telefon pazarının tamamını değil, yalnızca mobil operatörler üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatları kapsadığını belirtmek gerekiyor.

vivo ve Motorola ise operatör kanalında büyüme hızıyla öne çıkan markalar oldu.

OPERATÖR KANALINDAKİ EĞİLİMİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Counterpoint Research analistleri, önümüzdeki dönemde de operatör kanalının perakende kanalına kıyasla daha olumlu bir seyir izlemesini bekliyor.

Avrupa'daki son veriler, uygun fiyatlı telefon segmentinde yaşanan daralmanın bağımsız perakendeciler üzerinde daha belirgin bir etki yarattığını gösteriyor. Mobil operatörler ise daha üst segment cihazlara odaklanmaları sayesinde sevkiyatlardaki genel düşüşten daha az etkileniyor.

Kaynak: GSMArena