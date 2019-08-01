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Binali Yıldırım'dan belediyelerdeki akraba ataması açıklaması!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden belediye başkanlarının yakınlarını işe yerleştirmesi tartışmasına değinen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Kamunun vicdanını rahatsız edecek tasarruflardan uzak durulmalı” dedi.

Malatya’da AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde basın mensuplarının konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Milletvekili Binali Yıldırım, bu konunun partiden bağımsız olarak ele alınması gerektiğini dile getirdi.

"SİYASETÇİ AİLESİ OLMAK ESASINDA AVANTAJ DEĞİL"

Yöneticilerin kamu imkanlarını kullanırken halkın vicdanını rahatsız edecek tasarruflarda bulunmamasının esas olduğunu ifade eden Yıldırım, “Liyakat, ehliyeti esas alarak memleketin daha ileriye gitmesi için en güzel şekilde görev yapmaları gerekiyor. Halkı rahatsız eden tabiatıyla bizi de rahatsız eder. Burada efendim ‘Sende daha fazla var, bende daha az var’ gibi bir kavga da işi daha da vahim hale getirebilir. O yüzden nepotizm çağlardan beri insanlığın en büyük sorunlarından biridir. Burada partilerin birbirlerine suçlamaları değil ortak bir anlayışla bu ve buna benzeri işlere meydan vermemek gerekiyor. Yani şunu da tabi göz ardı etmeyelim. Siyasetçinin her türlü yaptığı iş tasarrufları normal vatandaşın yaptıklarına göre çok daha fazla göz önündedir. Daha fazla mercek altındadır. Onun için siyasetçi ailesi olmak yakını olmak esasında bir avantaj değil bazen o yakınlarınızın çocuklarınızın hayatı da kararabiliyor. Haksız yersiz infazlara maruz kalabiliyorsunuz. O yüzden hangi konumda olursak olalım esas olan kamunun vicdanını rahatsız edecek tasarruflardan uzak durulmalı” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım ak parti akraba

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu bakkal yonetemez ulke yonetmeye calısıyor
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