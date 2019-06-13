Binali Yıldırım için oyun hazırladılar: Süperali

Süper Mario oyunundan esinlenilerek hazırlanan oyunda Yıldırım, üzerinde imzası olduğu 'Yüksek Hızlı Tren', 'Duble yol' gibi projelerin yardımıyla, tüm engelleri aşıyor ve rakiplerini geride bırakarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanıyor.

Oyunda Yıldırım'ın arkasında bıraktığı isimler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da var.

AK Parti Gençlik örgütünce hazırlanan oyunun adı ise 'Süperali'.

Binali Yıldırım da kendisi için hazırlanan oyun videosunu Twitter hesabından "Süpersiniz gençler" diyerek duyurdu.

Süper olan sizlersiniz sevgili gençler, canı gönülden teşekkür ediyorum. ☺ https://t.co/DXmfvtNY6m — Binali Yıldırım (@BY) 12 Haziran 2019



