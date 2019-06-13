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Binali Yıldırım için oyun hazırladılar: Süperali

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.06.2019 14:12 | Son Güncelleme

31 Mart seçim sürecinde ve sonrasında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için yapılan 'Mazbata Online' oyununun bir benzeri de AK Parti adayı Binali Yıldırım için yapıldı.

Binali Yıldırım için oyun hazırladılar: Süperali

Süper Mario oyunundan esinlenilerek hazırlanan oyunda Yıldırım, üzerinde imzası olduğu 'Yüksek Hızlı Tren', 'Duble yol' gibi projelerin yardımıyla, tüm engelleri aşıyor ve rakiplerini geride bırakarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanıyor.

Oyunda Yıldırım'ın arkasında bıraktığı isimler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da var.

AK Parti Gençlik örgütünce hazırlanan oyunun adı ise 'Süperali'.

Binali Yıldırım da kendisi için hazırlanan oyun videosunu Twitter hesabından "Süpersiniz gençler" diyerek duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
süperali oyun binali yıldırım

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